Nedostatok pilotov a silnejšie turbulencie. Leteckú dopravu čakajú výzvy

08.11.2019, 10:30 | ČTK

Civilné letectvo bude v nasledujúcich desaťročiach čeliť výzvam a bezpečnostným rizikám počínajúc nedostatkom pilotov, cez nárast vzdušných turbulencií a kybernetické útoky až po preplnené letiská. Uvádza to štúdia priemyslovej poisťovne AGCS a americkej Univerzity letectva a kozmonautiky Embry Riddle, z ktorej cituje agentúra DPA.

Civilné letectvo zaznamenalo v uplynulých šesťdesiatych rokoch veľký rozvoj, práve to by mohlo ale do budúcna predstavovať riziko. Medzinárodné združenie pre leteckú dopravu IATA očakáva, že sa do roku 2037 zdvojnásobí počet leteckých pasažierov na osem miliárd ročne.

To ešte zhorší súčasný nedostatok pilotov – podľa štúdie musí byť v nasledujúcich dvoch desaťročiach vyškolených 800-tisíc nových pilotov.

Neprehliadnite Ľudia z Boeingu zavádzali. Firmu to môže stáť ďalšie miliardy

Nové zistenia znamenajú pre Boeing ďalšie skomplikovanie už aj tak zložitej...

Na zemi by nárast leteckej dopravy mohol viesť k väčšiemu množstvu nehôd na letiskách. Klimatické zmeny zas so sebou nesú riziko väčšieho počtu turbulencií, pretože bude častejšie dochádzať k výkyvom počasia. Lety a letiská by sa mohli stať aj obeťou kybernetických útokov a množiace sa drony budú môcť náhodne alebo aj úmyselne narušovať letecký priestor.

V predchádzajúcich šiestich desaťročiach sa pritom medzinárodná letecká doprava stala najbezpečnejšou. V troch z uplynulých štyroch rokov zomrelo pri leteckých nešťastiach tak málo ľudí ako ešte nikdy od doby, kedy sa na civilné linky začali nasadzovať prúdové lietadlá.

V roku 2017 neboli podľa štúdie po prvýkrát od roku 1959 zaznamenaní na komerčných letoch žiadni mŕtvi. V roku 2018 zomrelo celkovo 556 ľudí pri leteckých nehodách. Bol to podľa štúdie tretí najbezpečnejší rok za uplynulých šesť desaťročí.