Nedostupná starostlivosť či antivax vlna. Aké sú najväčšie zdravotné riziká súčasnosti

23.01.2019, 11:00 | Mária Hunková | © 2019 News and Media Holding

Keď v štyridsiatych rokoch vznikla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), hlavnou prioritou v oblasti zdravia bolo vyriešiť problémy s maláriou, tuberkulózou, zdravím detí či napríklad s hygienou prostredia. V súčasnosti ľudstvo čelí úplne novým hrozbám a práve tento rok sa začal päťročný strategický plán WHO, ako sa s nimi vyrovnať.

Cieľom je zabezpečiť, aby miliarda ľudí získala prístup k zdravotnému poisteniu, bola chránená pred zdravotnými problémami a mala lepšie zdravie a blahobyt. Ako uvádza zdravotnícka organizácia, jeho dosiahnutie si bude vyžadovať riešiť ohrozenie zdravia z rôznych uhlov. A vymenúva desať najväčších problémov, ktoré si tento rok vyžiadajú pozornosť.

Slabá primárna zdravotná starostlivosť

Primárna zdravotná starostlivosť je absolútne kľúčovou v celom systéme zdravotnej starostlivosti. Obvodní lekári sú prvým kontaktným miestom pre pacienta, usmerňujú jeho pohyb v systéme a v ideálnom prípade mu poskytujú komplexnú, cenovo dostupnú starostlivosť po celý život.

Podľa WHO sú zdravotné systémy so silnou primárnou sférou potrebné, aby bola všeobecne dobre pokrytá zdravotná starostlivosť. Mnohé krajiny však nemajú dostatočné zdravotnícke zariadenia. V októbri 2018 zdravotnícka organizácia usporiadala globálnu konferenciu v Kazachstane, na ktorej sa všetky krajiny zaviazali zamerať sa na posilnenie primárneho sektora a WHO chce tento rok spolupracovať na tom, aby naplnili dohodnuté záväzky.

Zlý prístup k zdravotnej starostlivosti

Viac ako 1,6 miliardy ľudí žije v súčasnosti na miestach, kde pretrvávajú krízy ako vojnové konflikty, vysídľovanie, sucho a hlad. Okrem týchto problémov ich trápi aj slabá dostupnosť základnej zdravotnej starostlivosti. To vedie k vyššiemu výskytu mnohých ochorení, ale tiež k predčasným úmrtiam, ktorým sa dá zabrániť.

Zdravotnícka organizácia sľubuje, že bude v týchto krajinách naďalej pracovať na posilňovaní systémov zdravotnej starostlivosti, aby boli schopné poskytovať vysokokvalitné zdravotnícke služby vrátane očkovania.

Odmietanie očkovania

Za ďalšie riziko súčasnosti WHO považuje neochotu či odmietanie očkovania.

