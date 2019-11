Nemajú ani asfaltky. Čo spraví turizmus s panenskou krajinou?

03.11.2019, 07:30 | ČTK | ab

Plavba v kajaku pozdĺž modrobielych ľadovcov neďaleko prístavu, prechádzka medzi farebnými domčekmi, výprava na výlet do zasneženej prírody – koncom indiánskeho leta na malom ostrove na východe Grónska nastáva vrchol turistickej sezóny.

V dedinke Kulusuk, kde žije asi 250 obyvateľov, je všetko iné, povzdychne si 29-ročná švajčiarska umelkyňa bývajúca v Grónsku. Veľká časť z 85-tisíc turistov, ktorí každoročne do Grónska prichádzajú, síce dáva prednosť západnému pobrežiu, ale ani východné brehy so svojimi ľadovcami, divokou prírodou, veľrybami a ľadovými medveďmi sa nemajú za čo hanbiť.

Ryby, lov a turisti

Okrem rybolovu a lovu, ktoré sa tu praktizujú celé stáročia, je teraz turistika pre miestne komunity významným zdrojom príjmov. Justus Atuaq, mladý lovec z Kulusuku, vozí turistov počas hlavnej jarnej sezóny v marci a v apríli na saniach. To mu zaručuje dosť peňazí na starostlivosť o psov. „Na sane používam lovecké psy, niekedy si zahraniční turisti chcú tiež zaloviť,“ vysvetľuje, zatiaľ čo kŕmi svoje psy.

Podľa turistickej agentúry Visit Greenland vzrástla v Grónsku turistika v rokoch 2014 až 2017 o desať percent a vlani o tri percentá. Ľadovce a fauna krajiny urobili z Grónska pre milovníkov dobrodružstva a prírody populárnu lokalitu.

Mnohí z návštevníkov priletia lietadlom, ale výletné lode sú stále alternatívou, ako objavovať krásy krajiny.

Trumpova ponuka

Grónsko v poslednom čase ľudí priťahuje. Územie bohaté na nevyužité zásoby ropy, zemného plynu, nerastov a množstvo rýb a kreviet kolonizovalo začiatkom 18. storočia Dánsko. V roku 1979 získalo autonómiu. V súčasnosti viaceré grónske strany dúfajú, že sa podarí dosiahnuť úplnú nezávislosť.

Hoci územie stále dostáva z Kodane ročné dotácie odhadované v roku 2017 v prepočte na 480 miliónov eur, niektorí vidia v turistike spôsob, ako sa osamostatniť.

Keď o kúpe Grónska vtipkoval americký prezident Donald Trump, špekulovalo sa, že za tým vidí obrovské minerálne bohatstvo krajiny. V krajine sa nachádzajú ložiská vzácnych zemín ako neodým, prazeodým, terbium či urán. Ale aj tradične známe nerastné bohatstvo v podobe zlata, diamantov, zinku či železa. Krátko po tejto informácii sa záujem verejnosti o Grónsko ešte viac zintenzívnil.

Grónske mesto IlulissatZdroj: Getty Images

Nároky na infraštruktúru

V každom prípade zvyšovanie počtu turistov kladie veľké nároky na infraštruktúru dedinky, najmä v súvislosti s jeho geografickou polohou, klímou aj nákladmi na dopravu. Kulusuk so svojím jediným supermarketom, letiskom, ktoré v 50. rokoch minulého storočia vybudovala americká armáda, a prístavom obklopeným drevenými domčekmi v pestrých farbách postavenými okolo fjordu sa zasekol v minulosti.

Ako mnoho grónskych regiónov nemá ostrov asfaltovú cestu a návštevníci musia prichádzať lietadlom alebo loďou. Jednodňové lodné výlety do Kulusuku z Reykjavíku v júli a auguste stoja v prepočte 700 eur.

Agentúra Visit Greenland tvrdí, že rozvoj turistiky je cieľom, ale Grónsko sa musí vysporiadať s výzvami, akou je infraštruktúra. Vláda investuje do modernizácie letísk v Nuuku a Ilulisatu na západnom pobreží a chce postaviť ďalšie letiská na juhu.

Plánuje študovať, aké to bude mať vplyvy na životné prostredie. „Dnes sú na miestach, kde sa voľne kempovalo a kde ste bývali predtým úplne sami, napríklad aj dve skupiny naraz,“ konštatuje Johanna Sveinbjorndottir, ktorá organizuje cesty do Kulusuku pre islandskú spoločnosť. Znepokojuje ju, aké následky by mohlo mať neprimerané zvýšenie počtu návštevníkov na panenskú prírodu obklopujúce dedinu.

