Nemci nechcú „streliť“ poľskú mBank vláde

08.11.2019, 19:30 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Commerzbank predáva štvrtú najväčšiu banku v Poľsku mBank, ktorá má dcéru aj na Slovensku. Záujemcov je viacero a okrem súkromných bánk má o finančný dom záujem aj poľská vláda. Tá už dlhšie deklaruje, že chce nacionalizovať poľský bankový sektor, ktorý je stále do veľkej miery v rukách zahraničných vlastníkov.

Nemecká Commerzbank sa zdráha predať svoje podiel v mBank poľskej vláde či poľským bankám pod vplyvom štátu, ako sú PKO Bank Polski a Bank Pekao, teda jednotke a dvojke na tamojšom trhu. Pre TREND to uviedli zdroje z poľského bankového prostredia.

Nemci podľa nich preferujú skôr zahraničných záujemcov ako napríklad rakúsku bankovú skupinu Erste Group. Tá pre TREND informáciu zatiaľ nepotvrdila.

Aj poľské média píšu, že šéf poľskej mBank Cezary Stypułkowski pripustil, že by predal banku radšej niekomu z cudziny. To ide proti zámerom poľskej vlády na čele so stranou Právo a spravodlivosť, ktorá nedávno vyhrala voľby aj so sľubom, že dosiahne návrat poľských bánk do poľských rúk. Populizmus a ekonomický nacionalizmus fungujú spoľahlivo aj u našich severných susedov.

Poľská vláda však bola v septembri pri vyjadrení záujmu o kúpu banky zdržanlivá. Premiér Mateusz Morawiecki povedal, že o transakcii by sa malo rozhodovať na základe ekonomických kritérií.

Viacerí nápadníci

Keď Commerzbank oznámila, že sa chystá predať svoj skoro 70-percentný podiel v poľskej mBank za viac ako 2,6 miliardy eur, analytici odhadovali, že záujemcov o kúpu bude dosť.

