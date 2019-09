Nemecká ľavica chce znárodňovať berlínske byty: Najdôležitejšie správy dňa

11.09.2019, 19:37 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Európa má svoju megatechnologickú firmu. Brexit v ešte väčšom chaose ako doteraz. Európske krajiny bojujú o novú európsku stíhačku.

Podľa štúdie je vyvlastnenie bytov legálne

Nemecká socialistická strana Die Linke si dala spraviť štúdiu o legálnosti znárodnenia bytov v Nemecku. Iniciatíva chce prinútiť vládu, aby vykúpila byty od veľkých vlastníkov nehnuteľností s viac ako tritisíc bytmi, ako sú spoločnosti Deutsche Wohnen alebo Vonovia. „Cieľ tejto iniciatívy by bol dosiahnuteľný pod súčasnou ústavou a federálnym právom,“ tvrdí svoj právny názor Joachim Wieland, autor štúdie. „Neexistuje absolútne žiadna požiadavka založiť výkup na trhových cenách,“ dodáva. Die Linke organizuje referendum s cieľom donútiť vládu k takémuto kroku, píše Bloomberg.

Brexit v ešte väčšom chaose ako doteraz

V stredu škótsky súd rozhodol o tom, že pozastavenie britského parlamentu vládou nebolo legálne. Parlament je momentálne až do 14. októbra zatvorený a o jeho prípadnom otvorení rozhodne až najvyšší súd. Okrem toho sa názorovo štiepi aj Labouristická strana, keď jej podpredseda Tom Watson požaduje druhé referendum ešte pred novými voľbami. Jeremy Corbyn to odmieta so slovami: „Je to Tomov názor – ja ho neakceptujem a nesúhlasím s ním. Naša priorita sú nové voľby,“ uvádza Reuters.

Čína prišla pred obchodnými rokovaniami s ústupkami

Čínska vláda v stredu vyňala dovozné clá na 16 typov amerických exportov. Financial Times píše, že tak spravila gesto pred nadchádzajúcim kolom obchodných rokovaní. Zo zoznamu však vyňala najmä produkty, ktoré sa v Číne nevyrábajú, a pod clami ponechala tovary, ktoré sú pre Donalda Trumpa dôležité, ako je bravčové mäso či sója. Ďalšie kolo rokovaní je naplánované na prvého októbra, teda v rámci 70. výročia vzniku Čínskej ľudovej republiky.

Európske krajiny bojujú o novú stíhačku

Taliansko sa zapája do boja o novú stíhačku. Súboj prebieha medzi nemecko-francúzskou alianciou a britsko-švédsko-talianskou alianciou. Nemecký Airbus opustil program Eurofighter a spojil sa s francúzskym Dassault Aviation SA, ktorý produkuje stíhačku Rafael. Švédsky Gripen sa podpisom memoranda o porozumení pridal do tábora britských firiem, ktoré produkujú lietadlo Tempest. V utorok sa k nim pridali aj talianske firmy Leonardo SpA a Avio Aero, uvádza Bloomberg.

Európa má svoju megatechnologickú firmu

Juhoafrická holdingová spoločnosť Naspers sa v stredu zalistovala na amsterdamskú burzu pod menom Prosus NV. Akcie spoločnosti rýchlo vzrástli o 25 percent, čím vznikla jedna z najväčších spoločností v Európe. Prosus je najväčší akcionár čínskej technologickej spoločnosti Tencent, čo z neho robí vzácneho európskeho technologického giganta s kapitalizáciou viac ako sto miliárd eur. Práve technologickí giganti Európe chýbajú, keď najväčším je SAP. Prosus sa zaradí medzi 15 najväčších európskych spoločností a tretiu najväčšiu holandskú spoločnosť po Royal Dutch Shell a Unilever, píše Wall Street Journal.