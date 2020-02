Nemecká nočná mora. Autopriemysel je v ohrození, končí sa zlatá éra

20.02.2020, 08:00 | ČTK

Keď si Kristin a Thomas Schmittovci vlani v lete vzali hypotéku a kúpili si dom, zdalo sa, že sny tohto nemeckého manželského páru sa stávajú skutočnosťou. O dva mesiace neskôr však zistili, že továreň na výrobu pneumatík, kde obaja pracujú, sa začiatkom budúceho roka zatvorí.

Problémy nemeckého automobilového priemyslu, za ktorými sa skrýva slabší zahraničný dopyt, prísnejšie emisné pravidlá a elektrifikácia, majú na najväčšiu európsku ekonomiku čoraz výraznejšie vplyvy, zvyšujú nezamestnanosť a ovplyvňujú mzdy.

„Je to nočná mora. Akoby nám niekto trhol kobercom pod nohami,“ povedala k plánovanému uzavretiu továrne štyridsaťročná K. Schmittová. Manželia, ktorí majú tri deti, stále dúfajú v zmenu postoja manažérov závodu, ktorý patrí spoločnosti Michelin. Nie sú jediní, ktorí majú obavy o svoje pracovné miesta.

Tikajúca bomba

Podľa združenia VDA sa predpokladá, že v nemeckom automobilovom sektore počas budúceho desaťročia zanikne takmer desatina z 830-tisíc pracovných miest. Niektoré inštitúty aj vládni predstavitelia sa obávajú, že straty pracovných miest budú ešte výraznejšie.

Výroba elektromobilov je totiž menej náročná na prácu než produkcia tradičných vozidiel, výrobné procesy sa čím ďalej viac automatizujú a firmy presúvajú výrobu do zahraničia.

Situácia v Nemecku ešte nedospela tak ďaleko ako v americkom Detroite, ktorý bol kedysi veľmi známym centrom automobilového priemyslu, ale kvôli odlivu výroby začal chátrať. Nebezpečenstvo však podľa automobilových podnikov, zamestnancov, odborárov i regionálnych politikov narastá.

„Nemecko vstupuje do nezmapovaných vôd. Transformácia môže znamenať koniec zlatého veku automobilového priemyslu ako masového zamestnávateľa,“ uviedol Stefan Bratzel z výskumného inštitútu Center of Automotive Management. „Pre politikov je to tikajúci bomba,“ dodal.

Koronakríza

Krízu prehlbuje epidémia nového koronavírusu, ktorá narúša globálny dodávateľský reťazec a podkopáva predaj osobných automobilov v Číne, ktorá je dôležitým trhom pre nemeckých výrobcov.

Hrozba masového prepúšťanie bude mať kľúčový vplyv na nadchádzajúce kolektívne rokovania v nemeckom kovopriemysle, pretože odbory sa budú viac sústrediť na zabezpečenie pracovných miest než na zabezpečenie rastu miezd.

„Je možné, že vrchol automobilovej výroby je už za nami,“ uviedol Volkmar Denner, šéf najväčšieho nemeckého dodávateľa automobilových súčiastok Robert Bosch, keď v januári oznamoval rozsiahle znižovanie počtu pracovných miest a ďalšie opatrenia v reakcii na pokles ziskov.

Závislosť od motorov

Rodina Schmittovcov žije severne od mesta Bamberg, ktorého stredovekú a barokovú architektúru obnovujú od začiatku druhej polovice minulého storočia. To je typické pre bohaté mestá, ktoré prosperovali v čase takzvaného ekonomického zázraku povojnovej obnovy Nemecka. Teraz však tento región, ktorý je silne závislý od technológie spaľovacieho motora, čelí novým problémom.

„Hovoríme tu zhruba o 25-tisícoch pracovných miest v regióne. To je asi 15 percent celkovej pracovnej sily,“ povedal agentúre Reuters starosta Bambergu Andreas Starke. „To ukazuje, ako je tento región závislý od spaľovacích motorov,“ dodal.

Pre Schmittovcov, Thomas pracuje na montážnej linke a Kristin v sklade, a pre ich viac ako 850 kolegov v továrni spoločnosti Michelin nie sú nádeje na udržanie si pracovných miest veľmi ružové.

Šéf závodnej rady Josef Morgenroth sa teraz snaží presvedčiť vedenie, že podnik nemôže vycúvať zo skoršej dohody, ktorá vylučuje prepúšťanie zamestnancov do konca roka 2022.

Kratšia práca s nižšou mzdou

Starosta A. Starke dúfa, že snaha Bambergu o diverzifikáciu miestnej ekonomiky pomôže zmierniť negatívne vplyvy krízy v automobilovom priemysle na lokálny trh práce.

Ľuďom, ktorým hrozí prepustenie, ide o veľa. „Zrušili sme dovolenku a tiež sme povedali deťom, že bude nutné sa uskromniť,“ priznáva K. Schmittová. „Teraz sa všetci modlíme, aby sme si dokázali udržať dom,“ dodala.

V továrni spoločnosti Bosch neďaleko Bambergu uzavrelo vedenie so závodnou radou dohodu, ktorá zabraňuje prepúšťaniu až do roku 2026 pod podmienkou, že všetkých sedemtisíc zamestnancov pristúpi na kratšiu pracovnú dobu a takmer desaťpercentné zníženie miezd.

„Samozrejme to vyvoláva zmiešané pocity,“ uviedol výrobný manažér továrne Sven Bachmann. „U mňa prevažuje úľava, že mám na nasledujúcich šesť rokov istú prácu,“ dodal.

Firma takisto prisľúbila investície do palivových článkov, ktoré by sa počas nasledujúcich desiatich rokov mohli stať dôležitým alternatívnym zdrojom energie pre nákladné autá a budovy. „Tento prísľub je naozaj dôležitý, lebo ukazuje, že Bosch nemyslí iba na znižovanie nákladov, ale aj na budúci rast a pracovné miesta,“ povedal agentúre Reuters šéf závodnej rady Mario Gutmann.

Politici, firmy a odbory v snahe pomôcť zamestnancom, ktorých zasiahli problémy v automobilovom sektore, vyzývajú nemeckú vládu, aby uľahčila prechod k alternatívnym technológiám, akými sú elektromobily či palivové články poháňané vodíkom.

Automobilky a odbory v januári v neobvyklom spoločnom vyhlásení uviedli, že je potrebné rozšíriť systém takzvaného skráteného pracovného týždňa, prostredníctvom ktorého sa vláda snaží firmy prinútiť, aby namiesto prepúšťania radšej skracovali zamestnancom pracovnú dobu.