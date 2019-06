Nemecká realitka, ktorú kritizujú pre bytovú politiku, prišla so stropom na nájomné

23.06.2019, 17:08 | TASR

Dobrovoľný strop na nájomné, ktoré zaviedla realitná spoločnosť Deutsche Wohnen, zaujalo celú branžu. „Otázka znie, do akej miery je tento nárok právne vymáhateľný,“ zareagoval hovorca združenia nájomníkov Deutscher Mieterbund Ulrich Ropertz. „Ak sa na to podnájomník nemôže odvolávať, nemôže si za to ani nič kúpiť.“