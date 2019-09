Nemecko chce obísť svoju dlhovú brzdu: Najdôležitejšie správy na ráno

10.09.2019, 09:57 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Vlna populizmu dobíja už aj Nórsko. Boris Johnson proti parlamentu. Na ekonomickú eufóriu je priskoro.

Nemecko plánuje tieňový rozpočet

Snaha o podporu ekonomiky pri jej spomaľovaní privádza nemeckú vládu k hľadaniu spôsobov, ako obísť dlhovú brzdu. Tá prikazuje krajine, aby vládny dlh nedosiahol vyššiu úroveň ako 0,35 percenta ročne. Alternatívou je vytvorenie novej investičnej štruktúry, ktorá by dokázala ťažiť zo súčasných záporných sadzieb s cieľom dlhodobého investovania do infraštruktúry alebo ochrany klímy. Zámerom novej štruktúry je, aby sa nový dlh nepočítal do federálneho dlhu, čo by dalo možnosť navýšiť ho bez potreby ústavnej väčšiny, uvádza Reuters.

Vlna populizmu ohrozuje nórsku vládu

Nórske lokálne voľby priniesli rekordné straty štandardných strán, ukázali predbežné výsledky. Kým vládnuci konzervatívci zaznamenali najhorší výsledok od roku 2003, opozičná Strana práce zaznamenala najhorší výsledok v histórii. Rovnako aj vládna štvorkoalícia zaznamenala najnižšiu podporu v histórii. Naopak, najväčšie zisky dosiahla Strana stredu, ktorá je proti členstvu Nórska v EÚ a podporuje ekonomický protekcionizmus. Parlamentné voľby sú naplánované o dva roky, uvádza Reuters.

Rekordná obchodná neistota

Podľa dát zozbieraných Medzinárodným menovým fondom je súčasná neistota v medzinárodnom obchode až 10-krát vyššia ako kedykoľvek v predchádzajúcich dekádach. Po dvadsiatich rokoch stability začal index prudko rásť v treťom kvartáli minulého roka, píše Bloomberg. Tieto dáta poukazujú na to, že obchodná neistota nie je hlavným zdrojom problémov svetovej ekonomiky, ktorá začala spomaľovať už rok predtým, aj keď k spomaľovaniu výrazne prispela.

Môžete zviazať moje ruky, ale Brexit neoddialite

V pondelok prišla šiesta veľká porážka Borisa Johnsona, no napriek tomu povedal, že o odsunutie vystúpenia z EÚ nepožiada. Včerajšou seansou v parlamente sa jeho činnosť ukončila až do 14. októbra, píše Reuters. Existujú obavy, že britská vláda odignoruje nariadenie parlamentu. V tomto zmysle sa vyjadril minister zahraničia Dominic Raab, ktorý povedal, že vláda bude rešpektovať zákon, avšak „niekedy to môže byť omnoho komplexnejšie, pretože existujú konfliktné zákony alebo odporujúce si právne rady“.

Rast nemeckého exportu nie je dôvod na eufóriu

Napriek tomu, že nemecký export za júl nečakané vzrástol, neznamená to koniec problémov. „Malý nárast exportu v júli nie je dôvod na eufóriu v zahraničnom obchode,“ hovorí pre Reuters ekonóm z Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory. „Neistoty pre podnikanie pretrvávajú najmä kvôli tlejúcim obchodným konfliktom a nejasnému brexitu,“ dodal. Nemecký export vzrástol medziročne o 0,8 percenta prvýkrát po troch mesiacoch poklesu. Ešte začiatkom roka rástol tempom takmer tri percentá ročne.