Nemecko môže v prípade krízy napumpovať do ekonomiky miliardy eur

10.09.2019, 14:42 | TASR

Nemecko môže čeliť možnej hospodárskej kríze tým, že do ekonomiky napumpuje „veľa, veľa miliárd eur“. Vyhlásil to v utorok minister financií Olaf Scholz. Vyslal tak signál, že je pripravený na veľký balík stimulov v prípade, že by sa najväčšie európske hospodárstvo prepadlo do recesie.