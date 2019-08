Sú to zbytočné lety. Vnútroštátne linky vo veľkom využívajú politici

22.08.2019, 10:00 | Adrián Berecz | © 2019 News and Media Holding

Oficiálne štatistiky ukazujú, že za minulý rok sa v Nemecku len v rámci vnútroštátnych letov medzi nemeckými mestami prepravilo 23,5 milióna pasažierov. Rok predtým to bolo 23,7 milióna cestujúcich. Nemeckí zelení politici chcú toto číslo zraziť na minimum, hoci sama vláda je hlavným spotrebiteľom, ktorý tieto lety využíva.

V uplynulých týždňoch v Nemecku búrlivo diskutovali o škodlivých vplyvoch leteckej dopravy. Strana Zelených vyslovila pred časom v Spolkovom sneme požiadavku zrušiť všetky finančné dotácie pre leteckú dopravu.

Cieľom strany je do konca roka 2035 dosiahnuť stav, aby sa stala letecká doprava v rámci krajiny nepotrebným prežitkom a nahradila ju vlaková doprava. Zelení sa pritom odvolávajú na cieľ znížiť emisie z lietadiel.

Vládne ústredia po celej krajine

Strana navrhuje v priebehu nasledujúcich rokov zatraktívniť železničnú dopravu – viac vlakov, spoľahlivejšie cestovné poriadky, lacnejšie cestovné lístky, približuje portál The Local. Aby sa mohol železničný systém dostatočne rozšíriť a zrýchliť, vyžadovalo by si to ročné investície tri miliardy eur.

V súčasnosti okolo 16 percent všetkých letov v Nemecku tvoria vnútroštátne lety. Zaujímavým faktom je, že politici a členovia nemeckej vlády predstavujú jednu z najväčších skupín nemeckého obyvateľstva, ktorá tieto lety využíva. V roku 2018 si miestni úradníci podľa portálu Citylab rezervovali cez vládny portál takmer 230-tisíc letov.

Viac ako polovica z týchto letov smerovala trasou Berlín – Kolín nad Rýnom. V Kolíne je najbližšie letisko pri nemeckom Bonne, kam úradníci často cestujú, pretože sa tam nachádza šesť zo 14 nemeckých ministerstiev.

Päťhodinový míľnik

Hoci nemeckú geografiu charakterizujú veľké mestá, ktoré sú od seba relatívne

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť