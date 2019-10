Neporiadok v smetiach nahráva odpadovým firmám

03.10.2019, 11:30 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Odpadový biznis má jednu zlú vlastnosť. Je neprehľadný a neefektívny. Obce presne nevedia koľko odpadu vyzbierajú, nevedia koľko smetiakov majú jej obyvatelia. Nevedia to ani odpadové firmy, preto fakturujú priemernými cenami. To poctivejším dedinám nevyhovuje. Nechcú doplácať na tie obce, ktoré sa o triedenie odpadu až tak nestarajú.

Neporiadok v smetiach by mala vyriešiť novela zákona o odpadoch, ktorá už prešla medzirezortným pripomienkovaním a schválila ju aj vláda. Teraz pôjde do parlamentu.

Prináša niekoľko dôležitých noviniek. Ruší výnimky z povinného triedenia kuchynského odpadu, obmedzuje skládkovanie a spaľovanie odpadu a zavádza odstupňovanie poplatkov výrobcov podľa miery recyklovateľnosti ich výrobkov.

Za najzásadnejšiu zmenu považujú odborníci povinnosť vybaviť všetky zberové vozidlá vážiacim zariadením, bez konkrétnej definície druhu váženia.



„Existuje tak riziko, že váženie bude vyšpecifikované neskôr v dokumentoch, ktoré neprejdú verejnou diskusiou a širším schvaľovaním,“ obáva sa Marian Kobolka, konateľ firmy JRK, ktorá sa venuje odpadovému hospodárstvu.



Podľa neho môže povinné váženie znemožniť triedený zber vykonávaný samotnými obcami pomocou traktorov či multikár. Obce tak môžu byť zákonom nútené si objednať túto službu externe, čo zhĺtne viac peňazí z rozpočtu.

Váženie na družstve

Dnes si niektoré obce vážia smetiarské autá samostatne. Už sa nechceli pozerať na to, že im odpadové firmy fakturujú za odpad paušálne sumy bez ohľadu na to, koľko smetí reálne vyviezli, alebo či boli kontajnery poloprázdne alebo nie. Firmy zvážajúce odpad obhospodarujú niekoľko dedín zároveň. Suma za odpad sa jednoducho rozdelila medzi jednotlivé obce bez ohľadu na to, ktorá koľko separovala. V tomto prípade sa solidárnosť nevypláca tým uvedomelejším a zodpovednejším dedinám.

Dnes obce reportujú mieru vytriedenia a platia za tonu odpadu uloženú na skládku. Je teda v ich záujme uvádzať najpresnejšie čísla. „Tomu vychádza v ústrety práve opatrenie na povinné váženie odpadu zo strany zberových spoločností,“ vysvetľuje Tomáš Ferenčák, hovorca Ministerstva životného prostredia.

Napríklad v dedine Dojč na Záhorí si začali smetiarské autá vážiť v marci na miestnom družstve pred vstupom do dediny a pri odchode s odpadom. Výsledkom je výrazné zníženie množstva odpadu za prvý polrok a zvýšenie množstva jednotlivých vytriedených zložiek. „Najvýraznejšie, o 390 percent, stúpol papier, nasledujú plasty o 176 percent, sklo o 120 percent, pričom nárast o 18 percent sme zaznamenali aj pri kovových obaloch,“ vyčísľuje Slavomíra Melišová, starostka obce Dojč.

