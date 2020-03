Neskorší odklad daní je sporný. Osoh z toho nemusia mať všetci

Najlepším riešením pre daňovníkov za súčasného stavu je postupovať štandardne a oznámiť daňovému úradu predĺženie lehoty k dani z príjmov, a to buď do 30. júna alebo do 30. septembra. Nariadenie finančnej správy nemožno považovať za automatické predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Rieši iba otázku odpustenia sankcií.