Nespôsobilý

Názor | Rozpravu o kandidátoch na ústavných sudcov odštartoval minister spravodlivosti Gábor Gál plamenným príhovorom pre poslancov. „Nedopusťme, aby Ústavný súd zostal bez potrebného počtu sudcov“.

Minister pripomenul, že pri výbere budúcich ústavných sudcov sa podarilo presadiť verejné vypočutie s priamym prenosom, odôvodnenie kandidatúry motivačným listom, ako aj zastúpením prezidenta na vypočutí kandidátov. To sú jediné pozitíva.

Odbornosť a morálka

Nie je dôležité len to, aby bol Ústavný súd plne obsadený trinástimi členmi. To je formálna stránka voľby. Ide aj o to, aby to boli odborníci s morálnym kreditom. Medzi kandidátmi sú takí, a je ich dosť, ktorí tieto podmienky spĺňajú na sto percent. Sú tam však aj takí, ktorí nielen že nie sú odborníci, ale nemajú ani žiadnu morálku. A rokmi v politike to len potvrdzovali.

Ústavný súd má byť politickou trafikou pre vyslúžilých. Takto rozmýšľa predseda národniarov a parlamentu Andrej Danko, ale aj väčšina koalície. Vraj premiéri by mali mať možnosť z funkcií odchádzať s poctami.

Predseda Smeru Robert Fico môže kandidovať za ústavného sudcu. Podľa koaličnej väčšiny v ústavnoprávnom výbore spĺňa podmienky. Akceptovali mu, že bol pätnásť rokov aktívny v právnickom povolaní, hoci opozícia stále tvrdí, že mu nejaké mesiace chýbajú. R. Fico však z politiky neodchádza s

