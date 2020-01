Neúnosné podmienky vyhnali kamionistov do ulíc. Štrajk môže nabrať ešte väčšiu silu

07.01.2020, 13:40 | Vladimír Maťo | © 2020 News and Media Holding

Autodopravcovia kritizujú zhoršujúce sa podnikateľské prostredie v tomto sektore. Vlaňajší rok radia k najhorším. Časť z nich sa preto rozhodla zapojiť do štrajku a pridať sa môžu tisícky ďalších. Podľa štatistík sú mzdy v autodoprave nízke. Aj pre vysoké daňové zaťaženie v porovnaní s inými krajinami jazdí čoraz menej slovenských kamiónov.

Vyššiu daň za súpravu s ťažkým návesom ako Slovensko má v Európskej únii iba ostrovné Írsko. Pre tunajších podnikateľov v autodoprave je preto za hranicami čoraz ťažšie konkurovať.

Čísla ukazujú, že množstvo kamiónov jazdiacich so slovenskými ŠPZ-kami v posledných rokoch ubúda. Vysoké náklady na strane dopravcov dávajú malý priestor na zvyšovanie miezd, čím sa navyše prehlbuje už tak kritický nedostatok vodičov.

Autodopravcovia zhodne označujú vlaňajší rok za jeden z najhorších. Podnikanie v cestnej doprave podľa nich čelí kríze. Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) preto v utorok zorganizovala štrajk a na problémy v sektore sa snaží upozorniť zablokovaním dopravy v Bratislave.

„Dôvodom prijatia tohto krajného opatrenia je dlhodobo zvyšujúce sa daňové zaťaženie v cestnej dani, spotrebnej dani, dani z minerálnych olejov (pohonných látok) a odhalenia Najvyššieho kontrolného úradu SR o nehospodárnom výbere mýta,“ spresnili zástupcovia UNAS.

Od predstaviteľov štátu očakáva konštruktívne riešenia, a to 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta. „Chceme dôstojne žiť na Slovensku a nie utekať pred biedou do zahraničia,“ zdôraznil člen predsedníctva UNAS Stanislav Skala.

Ministri opodstatnenosť štrajku nevidia

Ministerstvo financií uviedlo, že nad znížením dane momentálne neuvažuje. „Požadované zníženie dane z motorových vozidiel o 50 percent by znamenalo výpadok príjmov štátneho rozpočtu v sume asi 35 miliónov eur. Tento výpadok by však musel byť kompenzovaný zvýšením tejto dane pre ostatných motoristov, a to najmä pre osobné vozidlá do 3,5 tony,“ ozrejmila riaditeľka tlačového odboru rezortu financií Alexandra Gogová.

Zároveň vyčíslila, že celkový výnos daní a poplatkov z dopravy na Slovensku je 2,3 percenta HDP, čo je rovnaká úroveň ako priemer Európskej únie.

Rezort dopravy v reakcii na štrajk podotkol, že s dopravcami pravidelne rokuje a informuje o plánovaných krokoch na novej výhodnejšej zmluve na mýtny systém. „Protesty majú politický podtext, keďže dopravcovia otvorili túto tému tri mesiace pred voľbami a dovtedy nemali ambíciu o mýtnom systéme diskutovať. Vyzývame ich preto, aby neznepríjemňovali život tisícom vodičov, ktorí dochádzajú do práce,“ dodala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Ďalší štrajk bude násobne väčší

Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia, ktoré je počtom členov niekoľko násobne väčšie,

