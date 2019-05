Nie euroskeptici, ale najmä liberáli a zelení sa posilnili naprieč Európou

27.05.2019, 17:00 | Michal Lehuta | © 2019 News and Media Holding

Očakávania výrazného posilnenia euroskeptických a antisystémových strán sa vo voľbách do Európskeho parlamentu nenaplnili. Dve najväčšie stredové frakcie ľudovcov (EPP) a socialistov (S&D) sa síce citeľne oslabili, no najviac europoslancov navyše do nového europarlamentu podľa predbežných výsledkov získali menšie proeurópske strany liberálov a zelených.