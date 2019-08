Nie je to naša vec, reaguje Rusko na Trumpove plány s Grónskom

22.08.2019, 20:00 | TASR

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov opísal vo štvrtok plány Spojených štátov amerických kúpiť Grónsko ako medzinárodné nakupovanie a prisľúbil, že Rusko nebude zasahovať do tejto záležitosti.

„Nie je to naše podnikanie. Nikdy sa neoddávame takýmto medzinárodným nákupom. Je to otázka vzťahov medzi Spojenými štátmi a Dánskom. Ak tomu správne rozumieme, nepohodli sa. Ale s nami to nemá nič spoločné. Nechceme sa do toho miešať,“ povedal D. Peskov novinárom.

Podľa agentúry TASS D. Peskov neodpovedal na otázku, či Moskva považuje takéto plány Washingtonu za súčasť vojny o arktické zdroje.

„Rusko vynakladá úsilie v rámci zodpovedajúcich štruktúr OSN na ochranu svojich práv na (arktický) šelf. Určitý pokrok je viditeľný a toto úsilie bude pokračovať,“ dodal. Americký prezident Donald Trump 19. augusta oznámil, že Spojené štáty majú záujem o kúpu Grónska, autonómneho regiónu Dánskeho kráľovstva. Podľa jeho slov je to „veľký obchod s nehnuteľnosťami“.

Grónske a dánske úrady uviedli, že Grónsko má záujem o spoluprácu so Spojenými štátmi, ale nie je na predaj. Z dôvodu odmietnutia diskutovať o tejto téme D. Trump zrušil svoju schôdzku s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou. Schôdzka sa mala konať v Dánsku začiatkom septembra.