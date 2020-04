Niekto si to vysvetlil po svojom, tvrdí Matovič. Kontroly policajtov označil za sabotáž

08.04.2020, 17:24 | TASR

Pokyn na policajné kontroly na hraniciach okresov považuje premiér Igor Matovič (OĽaNO) za sabotáž uznesenia vlády. Trvá na tom, že mali byť len náhodné. Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii.

Pred verejnosť by mal podľa neho predstúpiť policajný prezident Milan Lučanský a tento krok obhájiť. „Niekto si to uznesenie alebo moje slová vysvetlil po svojom a dal príkaz policajtom, aby kontrolovali každého jedného. Považujem to za sabotáž uznesenia vlády,“ zdôraznil I. Matovič s tým, že uznesenie neprikazovalo kontrolu každého auta.

Poznamenal, že keď raz majú ľudia právo ísť do práce či k lekárovi, nie je rozumné ich nechať stáť v kolónach. Kritizoval tiež reakciu koaličných partnerov. Zdôraznil, že v súčasnej situácii nie je čas naháňať individuálne politické body.

Poslanec parlamentu Marián Viskupič (SaS) by podľa neho nemal dehonestovať rozhodnutia vlády a mal by sa správať zodpovednejšie, ako sa patrí na predsedu finančného výboru. Podobne kritizoval aj vyjadrenia ministra hospodárstva a vicepremiéra pre ekonomiku Richarda Sulíka (SaS).

I. Matovič tvrdí, že demoralizovali atmosféru medzi ľuďmi, keď znevažovali boj proti novému koronavírusu a prirovnávali ho k chrípke. „Toto nie je dobrá cesta a takýmto spôsobom, údermi od chrbta, nebudeme budovať dobré vzťahy v koalícii. Verím, že koaliční partneri si to zoberú k srdcu,“ povedal s tým, že je normálne, ak nesúhlasí s každým rozhodnutím vlády aj každý jej člen.

Verí však, že do budúcna sa podobných reakcií vyvarujú. To, ako bude vyzerať situácia na cestách najbližšie dni, nepovedal. Je to podľa neho otázka na ministerstvo vnútra a políciu. Nateraz neplánuje bezpečnostné opatrenia po sviatkoch uvoľniť aj vzhľadom na počet nových pozitívne testovaných prípadov.

R. Sulík na sociálnej sieti kritizoval obmedzenia pohybu a kontroly. Z boja proti ochoreniu COVID-19 sa podľa neho stal fetiš, pri obmedzeniach spomína šialenstvo. Viskupič premiéra vyzval, aby zrušil aspoň kontroly medzi okresmi.