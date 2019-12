Nikdy som ich nevidel, vypovedal bývalý konateľ Gamatexu v kauze zmeniek

03.12.2019, 13:39 | TASR

Niekdajší konateľ spoločnosti Gamatex Pavol Varga vypovedal v utorok pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) na pojednávaní v kauze falšovania televíznych zmeniek. Sporné zmenky nikdy nevidel, ani o nich v roku 2000 nepočul.

„Nedržal som ich, nevidel som ich. Videl som fotokópie, ktoré boli zverejnené v médiách,“ uviedol P. Varga. Do Gamatexu ho priviedli podnikatelia Vincent Hegedüš a Marián Kolník. M. Kolník už v kauze zmeniek vypovedal, sporné zmenky taktiež nevidel.

P. Varga v 90. rokoch hľadal v „severských krajinách“ investora na kúpu 100-percentného podielu televízie Markíza prostredníctvom Gamatexu. Ten sa vtedy považoval za majiteľa Markízy po konflikte, keď ju v roku 1998 násilne obsadili.

Suma, o ktorej sa mali baviť, bola okolo 300 až 350 miliónov slovenských korún. To podľa obžalovaného Mariana Kočnera potvrdzuje jeho verziu so zmenkami vzhľadom na to, že bol spor s Gamatexom urovnaný za 80 miliónov korún slovenských. To malo byť podľa obžalovaných málo, a tak vznikol nápad na sporné zmenky.

Vypovedať mala aj jeho manželka Katarína Vargová. O nej sa však vyjadril, že bola v Gamatexe iba formálne, a tak sa obhajoba spolu s prokurátorom zhodli, že od jej výsluchu môžu upustiť.

Obžalovaní M. Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby prokurátora vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. M. Kočner čelí obžalobe v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. P. Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.