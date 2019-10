Nobelovku za mier dostal etiópsky premiér. Ukončil dlhoročnú vojnu

11.10.2019, 14:26 | TASR

Nobelovu cenu mieru za rok 2019 získal etiópsky premiér Abiy Ahmed. Oznámil to v piatok v Osle nórsky Nobelov výbor. Výbor Abiyho Ahmeda ocenil „za jeho snahu dosiahnuť mier a medzinárodnú spoluprácu, a predovšetkým za jeho rozhodujúcu iniciatívu pri riešení pohraničného konfliktu so susednou Eritreou“. Mierová dohoda, ktorá bola podpísaná vlani, vyriešila 20-ročnú patovú situáciu vo vzťahoch medzi Etiópiou a Eritreou, ktorá nasledovala po vojne v rokoch 1998 - 2000.

Abiy Ahmed sa stal stým držiteľom Nobelovej ceny mieru a zároveň prvým Etiópčanom, ktorý ju získal. Jeho úrad na Twitteri v reakcii na ocenenie napísal: „Sme hrdý národ!“ Zároveň vyzval všetkých Etiópčanov a priateľov Etiópie, aby aj naďalej stáli na strane mieru.

Etiópskym premiérom sa stal Abiy Ahmed v apríli 2018. Len niekoľko mesiacov po nástupe do úradu dosiahol podpísanie mierovej dohody so znepriatelenou Eritreou, a ukončil tak jeden z najdlhšie trvajúcich konfliktov v Afrike. K podpisu dohody s eritrejským prezidentom Isaiasom Afwerkim došlo 16. septembra 2018 na summite v saudskoarabskej Džidde.

Ospravedlnil sa za brutalitu štátu

Abiy Ahmed následne z väzníc prepustil desaťtisíce disidentov, ospravedlnil sa za brutalitu štátu a späť vo vlasti privítal opozičné skupiny, ktoré jeho predchodcovia označovali za „teroristov“, a z krajiny preto museli odísť.

„Stabilná, úspešná Etiópia, v ktorej bude mier, bude mať mnoho pozitívnych vedľajších účinkov a pomôže posilniť bratstvo medzi národmi a ľuďmi v tomto regióne,„ povedala predsedníčka Nobelovho výboru Berit Reissová-Andersenová. Ako dodala, v Etiópii, kde sa budúci rok konajú parlamentné voľby, je potrebné zaviesť ešte mnoho ďalších reforiem.

Udelenie Nobelovej ceny mieru Abiymu Ahmedovi ocenila aj ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI). Zároveň však dodala, že táto pocta by ho mala podnietiť k tomu, aby urýchlil reformy v krajine týkajúce sa ľudských práv. „Od nástupu do úradu v apríli 2018 zreformoval bezpečnostné zložky, zmenil prísne spoločenské zákony, aj tie, ktoré sa týkajú charitatívnych organizácií, a dohodol mierovú dohodu so susednou Eritreou, ktorá ukončila dve desaťročia trvajúce konfliktné vzťahy,“ vyhlásila AI.

Ako ďalej uviedla táto ľudskoprávna organizácia, Abiy Ahmed takisto pomohol dosiahnuť dohodu medzi sudánskymi vojenskými lídrami a civilnou opozíciou, čím sa ukončili niekoľkomesačné protesty. Jeho práca však „ešte ani zďaleka nie je ukončená,“ dodala.

Abiymu Ahmedovi na Twitteri zablahoželal aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Etiópsky premiér podľa neho „dokázal, že s trpezlivosťou, odvahou a presvedčením je mier možný“. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres tiež na margo udelenia Nobelovej ceny mieru Abiymu Ahmedovi uviedol, že spomínaná mierová dohoda otvorila pre región tzv. Afrického rohu nové možnosti, čo sa týka bezpečnosti a stability.

Dve stovky kandidátov

Na udelenie Nobelovej ceny mieru bolo tento rok nominovaných celkove 223 osobností a 78 organizácií. Ide o štvrtý najvyšší počet nominácií od roku 1901, odkedy sa Nobelova cena mieru udeľuje. Nórsky Nobelov výbor nominácie nezverejňuje, avšak mnohé z nich prezradia samotní navrhovatelia.

Nobelovu cenu mieru v roku 2018 získali konžský gynekológ Denis Mukwege a iracká jezídka Nádja Murádová, ktorí boli ocenení za „úsilie smerujúce k tomu, aby sa sexuálne násilie prestalo používať ako zbraň vo vojnách a ozbrojených konfliktoch“. Abiy Ahmed (43) sa narodil v stredoetiópskom meste Beshasha moslimskému otcovi a kresťanskej matke. Vyrastal bez elektriny a tečúcej vody; spávať musel na zemi.

Predvlaňajšiu Nobelovu cenu mieru udelili Medzinárodnej kampani za zákaz jadrových zbraní (ICAN) so sídlom v Ženeve. V roku 2016 toto prestížne ocenenie získal kolumbijský prezident Juan Manuel Santos. Súčasťou ocenenia v každej kategórii je finančná odmena vo výške deviatich miliónov švédskych korún (830-tisíc eur).