Nová Kočnerova nahrávka a ako štát prišiel o milióny: Najdôležitejšie správy dňa

18.11.2019, 19:00 | TREND.sk | TASR

Lekár Peter Lipták, ktorý sa v minulosti pochválil prijímaním darov od svojich pacientov, vystavil pred dnešným súdnym procesom Pavlovi Ruskovi péenku. Z vyjadrení P. Liptáka vyplýva, že skutočne figuruje ako ošetrujúci lekár P. Ruska a právo na péenku má každý pacient. Lekár zároveň v tomto prípade odmieta, žeby od P. Ruska prijal akýkoľvek dar.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (UŠP) Ján Šanta a rovnako aj obhajca TV Markíza však napriek tomu obviňujú P. Ruska z obštrukcií. J. Šanta zároveň súdi navrhol, aby zdravotný stav obžalovaného Sociálna poisťovňa. Navrhol tiež preskúmať aj prácu lekára.

Na nahrávke Mariana Kočnera, ktorá sa nedávno objavila, je zachytený jeho rozhovor s podnikateľom Michalom Suchobom. Zo znenia nahrávky vyplýva, že M. Suchoba mal údajne sprostredkovať úplatok M. Kočnerom a Finančnou správou. Dôvodom malo byť, aby ho Finančná správa nechala na pokoji.

„Ja som kedysi povedal Robovi jednu vec z očí do očí, takto ako tebe, keď sme spolu sedeli a keď som urobil to, čo som urobil, aby vyhrali voľby.“ Naráža ďalej v rozhovore M. Kočner pravdepodobne na svoj vzťah s Robertom Ficom. M. Kočner rovnako hovorí aj o nahrávke Gorila, pričom tvrdí, že on ju vlastní ako jediný.

Na prebiehajúcej leteckej show v Dubaji dnes podpísala letecká spoločnosť Emirates zmluvu s európskym výrobcom lietadiel Airbus. Zmluva sa týka kúpi 50 lietadiel typu Airbus A350 s celkovou hodnou približne 16 miliárd amerických dolárov.

Spoločnosť Emirates dnes tiež oznámila, že stále rokuje s americkým konkurentom Airbusu firmou Boeing o budúcnosti predbežnej objednávky na 40 strojov typu 787 Dreamliner.

Slovenská polícia by sa po novom mala zaradiť medzi bezpečnostné zložky vo vyspelých krajinách po tom, ako Ministerstvo vnútra (MV) SR prisľúbilo, že do konca roka kompletne prezbrojí policajtov.

Ministerstvo nakúpilo viac ako 17-tisíc kusov zásahových zbraní typu Glock 17 4Gen aj s príslušenstvom. Ďalej ide o viac ako 8-tisíc pištolí CZ P-07 DUTY. „Novozavedené zbrane sú kvalitnejšie, majú nízku hmotnosť, modernejšiu konštrukciu,“ tvrdí riaditeľ odboru výcviku Prezídia Policajného zboru Milan Šagát.

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) preveroval predaj služobných bytov v gescii rezortov vnútra a obrany. Výsledky vyšetrovania ministerstvá nepotešili a závažné zistenia skončia na polícii. Ministerstvo vnútra v rokoch 2014 až 2018 predalo 217 bytov a ministerstvo obrany 212 bytov cez svoju organizáciu BARMO, ktorá spravuje služobné byty vojakov. Všetky predaje boli v rozpore so zákonom, hovorí NKÚ.

Rezorty si účelovo vykladali znenie zákonov o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami a zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.