Nová nahrávka: Fico mal Kočnerovi sľubovať pokoj od policajtov a daniarov

18.11.2019 | TREND.sk

Objavila sa nová nahrávka, v ktorej sa Marian Kočner baví s podnikateľom Michalom Suchobom. Ten podniká v IT sektore a mal sprostredkovať úplatok medzi M. Kočnerom a Finančnou správou za to, že ho daniari nechajú na pokoji.

„Stretnutie, Michal Suchoba, nedeľa 20:30, parkovisko na Kolibe pred reštauráciou Koliba.“ Takto sa začína nahrávka z M. Kočnerovho mobilu, ktorú zverejnil Denník N. Rozhovor mal prebehnúť 6. septembra 2015. Z článku tiež vyplýva, že okrem rozhovorov s vplyvnými ľuďmi, si M. Kočner nahrával rozhovory aj s vlastnými deťmi.

M. Kočner na nahrávke hovorí o anonymných udaniach, ktoré rieši NAKA. M. Suchobovi hovorí, že je ochotný byť vďačný za to, aby nemusel riešiť nejaké problémy. „Ale tiež to má nejakú mieru, aby si niekto nemyslel, že sa ideme teraz pos.ať a idem dávať na kopu neviem čo,“ hovorí M. Kočner na nahrávke.

Ak budem mať pokoj, budeš premiér

Podľa Denníka N sa mu M. Suchoba snaží povedať, že ukradol štátu 4,2 milióna eur a to nie je len tak. M. Kočner má podľa slov z nahrávky už dohodu s „Robom“, že bude mať pokoj od policajtov a daňových úradov. Tým mal na mysli expremiéra Roberta Fica.

„Ja som kedysi povedal Robovi jednu vec z očí do očí, takto ako tebe, keď sme spolu sedeli a keď som urobil to, čo som urobil, aby vyhrali voľby. A som mu povedal: Pokiaľ táto vláda bude vládnuť, chcem mať svätý pokoj, nechcem, aby sa do mňa nejaký ko..t navážal, či to bude policajt, daňový úrad, alebo prokuratúra. A on mi hovorí: Budeš ho mať. A ja mu hovorím: Keď nie, ty nebudeš premiér. A on hovorí: Ja to viem. No, vybavená vec,“ odznelo na nahrávke z úst M. Kočnera.

Podľa jeho slov z nahrávky si R. Fico pamätá, že je vo vláde len vďaka M. Kočnerovi. Ten v minulosti proti sebe poštval bývalú premiérku Ivetu Radičovú a vtedajšieho predsedu parlamentu Richarda Sulíka. Pripomínal tak situáciu, keď vo svojom dome nahrával negatívne vyjadrenia R. Sulíka voči I. Radičovej a potom nahrávku zverejnil.

M. Suchoba odpovedá, že „tu sme od Roba asi o päť poschodí nižšie“. M. Kočner ďalej hovorí, že nemá problém mu pripomenúť, že je vo vláde vďaka nemu. „Ja budem radšej, keď tam bude on, lebo viem, že ja budem mať svätý pokoj, ja mám kdesi odložené nejaké veci, o ktorých on vie,“ narážal M. Kočner na nahrávku Gorily.

Ako jediný mám Gorilu

„U mňa sa kedysi stretávali, nebudem ti hovoriť kto, a kde a čo som s Robom riešil, ale dnes som jediný človek na svete, ktorý vlastní originál nahrávku Gorila. Jediný a všetci to vedia. Nikdy v živote to neuzrie svetlo sveta, pokiaľ ja budem mať svätý pokoj, tak som sa s Robom kedysi dohodol,“ hovorí M. Kočner.

M. Kočner je momentálne vo väzbe v zmenkovej kauze a je obžalovaný, že si objednal vraždu novinára Jána Kuciaka. Dobrým vzťahom s bývalým premiérom sa chválil aj v komunikácii cez Threemu, R. Fica volal „šéf“.

Alene Zsuzsovej, ktorá je tiež obvinená z objednávky vraždy J. Kuciaka, písal, že sa s R. Ficom aj osobne stretával. Predseda strany Smer-SD to už dlhodobo popiera a tvrdí, že sa s M. Kočnerom stretol len na spoločenských akciách.