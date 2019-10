Nová šéfka eurokomisie ide šetriť. Drahý hotel vymení za malý byt

03.10.2019, 14:48 | jm | © 2019 News and Media Holding

Už ako ministerka obrany zvykla Ursula von der Leyenová na ubytovanie využívať svoju kanceláriu.

Nemka Ursula von der Leyenová, ktorá sa úradu predsedníčky Európskej komisie ujme začiatkom novembra, sa chce vydať cestou šetrenia nákladov. Namiesto drahej izby v hoteli bude bývať v malom byte v rámci komplexu Berlaymont v centre Európskej štvrte.

A to napriek tomu, že jej mesačný príjem v úrade presiahne 25-tisíc eur a prenájom hotela by si tak mohla dovoliť. Pre agentúru Bloomberg to uviedol jej hovorca.

Jej predchodca Jean- Claude Juncker býval v hoteli, ktorý mal dlhodobo v prenájme. Odtiaľ do úradu aj s ochrankou pravidelne dochádzal. Svojim rozhodnutím tak U. Leyenová spája príjemné s užitočným.

Na jednej strane sa vyhne pravidelným zápcham, ktoré sa v Bruseli vytvárajú a ušetrí si tak čas strávený dochádzaním do práce. Na druhej strane odbremení eurokasu od výdavkov, ktoré sú spojené s nákladom na ochranku, ktorá by po ňu musela aj so sprievodom pravidelne dochádzať.

J. Juncker sa už v minulosti sťažoval, že predseda Európskej komisie nemá vlastnú rezidenciu, v ktorej by mohol bývať a pracovať. Namiesto toho si musel prenajímať hotel takpovediac z vlastného vrecka.

U. Leyenová s tým evidentne problém nemá. Matka siedmich detí si ponechá svoju rezidenciu v Hanoveri, kde býva a pracuje jej manžel. S bývaním mimo domu nemá budúca šéfka eurokomisie problém. Ako ministerka obrany Nemecka v minulosti využívala svoju kanceláriu a jej priľahlé priestory ako miesto bydliska.