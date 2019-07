Nové pravidlá pre zbrane meškajú. Využívajú to školy pre strelcov

22.07.2019, 12:56 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Ministerstvo vnútra začiatkom roka sľubovalo, že v marci predstaví novelu zákona o zbraniach a strelive, ktorá sprísni podmienky pre držiteľov strelných zbraní. Do dnešného dňa sa materiál nedostal ani len na vládu. Pomalý postup ministerstva využívajú niektoré strelecké akadémie, ktoré ľudí strašia sprísnením podmienok na zisk zbrojného preukazu. Ide však len o marketing.

Získajte zbrojný preukaz pred sprísnením podmienok chystanou novelou zákona. Kurz trvá tri hodiny a stojí 39 eur, viac informácií nájdete na stránke. V posledných dňoch sa na Facebooku objavilo takéto promo Tactical Combat Academy (TCA), streleckej akadémie fungujúcej na Záhorí.

Majitelia TCA využívajú pri svojej kampani vyše rok trvajúcu diskusiu o novele zákona, ktorá by mala zabezpečiť väčšiu kontrolu nad strelnými zbraňami aj ich držiteľmi. Jedinou istou zmenou dnes totiž je, že nové zbrojné preukazy budú platiť päť rokov a nie desať, ako doteraz.

Ak si však človek stihne zbrojný preukaz vybaviť ešte pred tým, ako prejde novela zákona, rozhodujúci bude dátum platnosti na preukaze. Ak by teda novela začala platiť napríklad 1. januára 2020, všetky preukazy vydané po tomto dátume budú platiť len päť rokov.

Ak ho však človek stihne získať 31. decembra 2019, má preukaz na desať rokov. V snahe o prilákanie nových zákazníkov sa tak TCA snaží toto medziobdobie využiť.

Obyčajný marketing

V čom konkrétne by mali spočívať samotné „sprísnené podmienky“ na získanie zbrojného preukazu, uvedené v kampani na Facebooku, dnes nikto povedať nevie. Neoficiálne to priznal aj zástupca TCA, s ktorým sa TREND spojil. Zároveň potvrdil, že informácie v kampani majú len „marketingový charakter.“ Na záznam sa ale odmietol rozprávať s odôvodnením, že TCA s médiami nekomunikuje.

Firma na svojej stránke ponúka množstvo kurzov zameraných na sebaobranu či tréning streľby. Okrem iného ponúka napríklad aj „kurz odstreľovača,“ ponúka aj kurzy pre súkromné bezpečnostné služby či „strelecký a taktický program pre štátne ozbrojené a spravodajské zložky.“

Medzi inštruktorov TCA patria ľudia so skúsenosťami z reálnych bojových operácií, bývalí príslušníci britských špeciálnych jednotiek či niekdajší príslušníci slovenských ozbrojených síl.

Promovaný prípravný kurz na získanie zbrojného preukazu má trvať tri hodiny. V podstate ide len o základné školenie, na samotné skúšky sa musí človek aj tak učiť sám, na čo upozorňujú aj prevádzkovatelia TCA. Podľa Romana Hindického zo Shooting Academy sa totiž za tri hodiny na získanie zbrojného preukazu nič poriadne naučiť nedá.

„Mal by to byť aspoň kurz ako v autoškole, inak to nemá zmysel,“ hovorí R. Hindický. K fungovaniu TCA sa vyjadrovať nechcel, komentovať ich odmietli aj ďalší oslovení zástupcovia konkurenčných streleckých akadémií.

Kampaň Tactical Combat Academy.Zdroj: Facebook

Čakanie na žalobu

Vo všeobecnosti ale z prostredia rekreačných či športových strelcov zaznievajú hlasy, že v prípade TCA ide najmä o snahu získať čo najviac nových klientov. Záujem o strelecké kurzy či zisk zbrojného preukazu dnes totiž klesá nielen na Slovensku, ale po celej Európe.

Vlna záujmu sa dvihla najmä v čase, keď vrcholila migračná kríza. Napríklad rakúsky výrobca zbraní Glock musel dokonca zaviesť čakacie listiny. Druhá vlna sa zdvihla potom, ako v EÚ prešla smernica sprísňujúca podmienky pre strelcov, no v poslednom čase záujem ľudí opäť upadá, sčasti aj preto, že sa prísnejšia regulácia zbraní nikam nehýbe.

„Rokovania na odbornej úrovni boli ukončené. Zatiaľ nie je rozhodnuté o ďalšom legislatívnom procese, teda predložení do vlády aj jej poradných orgánov,“ odkázala hovorkyňa ministerstva vnútra Lucia Kirinovičová.

Hoci ministerstvo sľubovalo, že novela bude na svete už v marci, zaseklo sa to na problémoch s prevzatím európskej smernice, ktorá podmienky držby strelných zbraní upravuje. Česká republika sa totiž obrátila na Súdny dvor Európskej únie kvôli podozreniu, že smernica porušuje viaceré zásady fungovania EÚ.

Podľa odhadov českého ministerstva zahraničných vecí bude rozsudok známy na jeseň. Minimálne dovtedy teda žiadne úpravy zákona o zbraniach a strelive aktuálne nebudú.

Dôvody žaloby voči smernici o regulácii zbraní Porušenie zásady zverenia právomocí - Smernica bola prijatá na základe článku 114 zmluvy o fungovaní EÚ. Normotvorca však nemá na základe tohto článku právo prijímať opatrenia v oblasti boja proti trestnej činnosti a terorizmu, čo je deklarovaný cieľ. Porušenie zásady proporcionality - Má ísť o neprimerane prísne opatrenie, ktoré obmedzuje aj zbrane, ktoré nie sú používané na páchanie teroristických útokov, alebo sú minimálne nebezpečné, ako historické reprodukcie zbraní. Porušenie zásady právnej istoty - Problémom má byť aj nejasná kategorizácia niektorých nových druhov zakázaných zbraní. Porušenie zásady zákazu diskriminácie - Diskriminačná výnimka pre švajčiarsky systém, v ktorom si ľudia nechávajú doma zbrane po ukončení základnej vojenskej služby.

Odpoveď teroristom

Ako by mala vyzerať nová regulácia strelných zbraní nevie dnes povedať ani Roman Ficek, predseda predstavenstva organizácie Legis Telum, ktorá združuje vlastníkov strelných zbraní. So zástupcami ministerstva vnútra sa stretáva pravidelne, no konkrétnu podobu novely zákona opísať ešte nevie.

„K návrhu z novembra 2018 sme mali zásadné pripomienky, pri ktorých sme sa väčšinou dokázali s tvorcom zákona zhodnúť. Sú tu ešte rôzne technické drobnosti, pri ktorých však nevieme, ako budú nakoniec vyzerať,“ hovorí R. Ficek.

Celá regulácia vychádza z európskej smernice, na ktorej sa začalo pracovať po teroristických útokoch v Paríži či Bruseli. Prvým krokom bola lepšia kontrola takzvaných expanzných, teda znefunkčnených zbraní. Po drobných úpravách sa totiž expanzné zbrane dali opäť naplno používať.

Napríklad teroristi, ktorí v januári 2015 útočili na redakciu francúzskeho satirického magazínu Charlie Hebdo, nakupovali takýto typ zbraní aj na Slovensku. Legislatíva sa v oblasti expanzných zbraní sprísnila rýchlo, na ďalšie kroky sa čaká dodnes.