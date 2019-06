Nové útoky na tankery zvyšujú šancu vojenského zásahu v Iráne

13.06.2019, 19:00 | Ronald Ižip

V dopoludňajších hodinách boli pri útokoch v Perzskom zálive poškodené dva ropné tankery. Podobný útok nastal v polovici mája a viedol k podozreniu, že za ním stojí Irán. Ropa reaguje rastom ceny z obáv o ďalšiu eskaláciu napätia.

Aktualizované o 20:39 o vyjadrenie ministra obrany USA

Minister obrany USA Mike Pompeo tvrdí, že Irán je za útoky zodpovedný. Podľa CNN to odôvodnil informáciami o použitých zbraní a úrovni expertízy, ktorá na to bola potrebná. Nemyslí si, že by takéto možnosti a ambície mala iná sila v regióne.

Pred vyše rokom americký prezident odstúpil od „iránskej jadrovej dohody“ a obnovil sankcie. Tie okrem iného obmedzujú iránsky export ropy, ktorý podľa Reuters v máji poklesol pod úroveň 500-tisíc barelov denne. Ešte pred rokom sa pohyboval okolo úrovne 2,5 milióna barelov.

Americké sankcie si spolu s najväčším suchom za posledných 67 rokov vyžiadali daň v podobe poklesu iránskeho HDP a rastu inflácie. Medzinárodný menový fond očakáva rast cien v tomto roku o 40 percent.

Zhoršovanie ekonomickej situácie zvyšuje

