Novinky pre podnikateľov: osem vecí, ktoré daniari zmenili

28.02.2020, 09:15 | Zuzana Kullová | © 2020 News and Media Holding

Ešte vlani podnikatelia nahlasovali daňovému úradu povinne čísla účtov svojej banky, respektíve ak daňovému úradu zaslali nesprávne podklady, nikto im o tom nedal vedieť. Tak na to môžu rýchlo zabudnúť, od tohto roka fungujú daniari po novom.

V TRENDE prinášame sumár najdôležitejších zmien, čo musí finančná správa robiť inak než predtým. Daňový poriadok priniesol od januára 2020 zmeny.

Napríklad nové splnomocnenie bude od roku 2020 nahrádzať v prekrývajúcom sa rozsahu staré. V určitých situáciách sa môže dať v daňovom konaní podnikateľ zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí. Ten bude konať v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane.

V praxi však nemožno mať viac ako jedného zástupcu v tej istej veci. Neraz sa však vyskytovali prípady, kedy sa jedno splnomocnenie nahradilo novým a ďalším, pričom sa ich rozsah vzájomne prekrýval.

Pre finančnú správu nemuselo byť celkom jasné, ktoré splnomocnenie je platné a v akom rozsahu. Podnikateľ tak musel najskôr vždy zrušiť predchádzajúce splnomocnenie a následne urobiť nové, čo bolo administratívne náročné. Od tohto roku platí, že ak predloží nové plnomocenstvo, to v určitom uvedenom rozsahu nahradí tie predchádzajúce plnomocenstvá.

Zadržanie „vodičáku“

Ak podnikatelia neplatia poriadne dane a majú nedoplatky, môže im to spôsobiť nemalé starosti. Pozor by si mali dať na to, aby neprišli o vodičský preukaz. Podľa Ivany Skokanovej, hovorkyne Finančnej správy, vymáhanie nedoplatkov má rôzne formy, pričom najčastejšie ide o

