Nový bankrot Argentíny na obzore. Trhy reagujú na víťazstvo perónistu

13.08.2019, 15:49 | Hubert Kowal

Na nedeľňajšie víťazstvo ľavicového kandidáta Alberta Fernándeza v prezidentských primárkach prudko reagoval finančný trh. Domáci akciový index Merval klesol o 10 percent a argentínske peso sa krátkodobo oslabilo voči americkému doláru o viac ako 30 percent. Možné víťazstvo Fernándeza by mohlo výrazne ovplyvniť komplikovaný vzťah medzi Argentínou a Medzinárodným menovým fondom, ale aj nedávno uzavretú dohodu s Európskou úniou. Investori sa obávajú krachu druhej najväčšej ekonomiky Južnej Ameriky.

Prezidentské voľby v Argentíne, ktoré sa majú konať koncom októbra, nesú so sebou mnohé kontroverzie. V prezidentských primárkach, ktorých cieľom je vylúčiť z volebného procesu kandidátov s podporou menšou ako 1,5 percenta, zvíťazil perónistický kandidát Alberto Fernández so ziskom viac ako 47,7 percenta. To by mu podľa argentínskej ústavy umožnilo chopiť sa mandátu už v prvom kole.

Úradujúci prezident Mauricio Macri získal iba 32,1 percenta hlasov. Klesajúca popularita Macriho je spojená s jeho silnými fiškálnymi reštrikciami, ktorých cieľom bola revitalizácia argentínskej ekonomiky. Macri zrušil aj kontroverzné devízové reštrikcie a reguláciu kurzu argentínskeho pesa národnou bankou. Zníženie vysokých exportných ciel na poľnohospodárske výrobky umožnilo Argentíne zvýšiť konkurencieschopnosť domácich poľnohospodárskych produktov na svetových trhoch.

