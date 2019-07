Nový britský premiér: rebel či notorický klamár?

Boris Johnson vyhral stranícke voľby medzi členmi Konzervatívnej strany veľmi presvedčilo. Získal viac ako 92-tisíc hlasov oproti súperovi Jeremy Huntovi, ktorý dostal len niečo cez 46-tisíc hlasov. Stane sa tak nástupcom Theresy Mayovej v kresle britského premiéra.

Kto je tento politik, ktorý má prejsť posledné metre po cieľovú rovinku menom brexit?

Borisa Johnsona mnohí odborníci prirovnávajú k mladšej verzii amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jednak má podobne rozháraný účes, ale podobá sa mu aj mierou populizmu a ohýbania pravdy či faktov. Jeho kritici dokonca tvrdia, že v honbe za kariérou rád ľudí uráža a kladie vlastné záujmy nad záujmami jeho krajiny.

„Myslím si, že sú si s Trumpom podobní. Vedia presvedčiť ľudí, že sa vedia postarať o záujmy bežného človeka,“ hovorí pre portál Vox Amy P. Smith, politologička z University of Sheffield. Ľudia podľa nej oceňujú, že je zábavný, robí chyby a povie, čo si myslí.

B. Johnson mal všetky predpoklady stať sa britským politikom. Pochádza z rodiny z vyššej strednej vrstvy, študoval na elitnej škole v Etone a neskôr na Oxforde. Hoci bol dobrý študent a exceloval najmä v angličtine a debatných krúžkoch, profesori sa už vtedy sťažovali na jeho nedochvíľnosť a lenivosť. Na škole v Etone editoval študentské noviny, čo určilo jeho budúcu kariéru. Za školu hral tiež ragby, kde si vybudoval buldočiu povahu.

Pracovnú kariéru ako novinár začal v prestížnych novinách The Times na konci 80-tych rokov. Lenže z novín ho čoskoro vyhodili po tom, ako zistili, že si do jedného článku o archeologickom výskume vymyslel citát od historika, vlastného deda.

Potom sa zamestnal v denníku The Daily Telegraph, pre ktorý robil zahraničného korešpondenta v Bruseli päť rokov. Vtedy si vybudoval svoju antipatiu k európskym inštitúciám a euroskepticizmus. Jeho kolegovia si spomínajú, ako rád prikrášľoval fakty a skresľoval realitu v Bruseli k horšiemu. Popri práci novinára stihol napísať niekoľko historických kníh aj životopis Winstona Churchilla.

Boris Johnson ako editor časopisu The SpectatorZdroj: GettyImages

Na prelome milénia sa stal poslancom za Konzervatívnu stranu. V roku 2008 nečakane a zdrvujúco vyhral voľby na primátora Londýna, keď porazil labouristu Kena Livingstona.

B.Johnson ako šéf Londýna mal sklon sľubovať grandiózne projekty, z ktorých niekedy ostalo len pri sľuboch. Známy je projekt stavby Garden Bridge cez Temžu, ktorý stál daňových poplatníkov okolo 43 miliónov libier. Napokon bol zrušený v roku 2017 Sadiqom Khanom, nástupcom B. Johnsona v kresle primátora.

Budúci britský premiér tiež sľuboval znížiť v meste kriminalitu. Namiesto toho nakúpil nevýhodne tri drahé vodné delá. Nedbal na varovania analytikov, že sa neoplatia, ani na to, že ich nákup neschválila mestská rada.

B. Johnson tiež sľuboval, že zníži cenu MHD, namiesto toho sa ceny zvýšili o 4,2 percenta. Tiež objednal nové dvojposchodové autobusy, ktoré sa ukázali ako predražené a navyše v nich bolo horúco, takže dostali prezývku sauny na kolesách.

V bytovej politike však svoje sľuby nesplnil. Pri nástupe do úradu sľuboval, že dá postaviť 100-tisíc sociálnych bytov. Napokon ich vzniklo o 55-tisíc menej. Tiež sa zasadil za veľké projekty s otáznou návratnosťou, ako napríklad Orbit Tower.

Na druhej strane zaviedol v meste zdieľanie bicyklov, ktoré dostali pomenovanie „Borisove biky“. Hoci bicyklové pruhy v meste vzbudili kontroverzie, presadil ich.

Najlepšie mu však išlo starať sa o svoje PR. Známa je jeho fotka na ktorej je zaseknutý na zipline. „Ak by nejaký iný politik vo svete ostal visieť na lane, bola by to pohroma, pre Borisa to bol triumf,“ povedal vtedajší premiér David Cameron.

Po ôsmich rokoch v kresle primátora sa B. Johnson vrátil do parlamentu. V roku 2016 pred referendom sa stal aktívnym podporovateľom brexitu. Opäť sa prejavila jeho osobnosť aj sklon k prekrúcaniu faktov. Chodil napríklad po krajine v červenom autobuse a tvrdil, že Spojené kráľovstvo posiela týždenne do Bruselu 350 miliónov libier, čo sa neskôr ukázalo ako lož.

Medzitým stačil trúsiť aj rastické a sexistické reči. Tvrdil, že vtedajší americký prezident Barack Obama je proti brexitu, lebo má africké korene a nemá rád Britániu.

V jednom zo svojich novinových stĺpčekov napísal, že moslimské ženy, ktoré nosia burky, sú ako lupiči. Tiež strašil Britov tým, že ak do EÚ vstúpi Turecko, tak do Spojeného kráľovstva príde veľa moslimských migrantov.

B. Johnson sa už raz pokúšal stať sa britským premiérom, ale po odhlasovaní brexitu v júni 2016 napokon z boja odstúpil, lebo stratil podporu v strane. Stal sa napokon ministrom zahraničia v kabinete Theresy Maoyovej.

Bol však zástancom tvrdého brexitu a na protest voči mäkšej politike vtedajšej premiérky rezignoval minulý rok v lete na svoj post. Tvrdil, že Spojené kráľovstvo by bolo voči EÚ v postavení kolónie.

Dnes je B. Johnson stále zastánca tvrdého brexitu a tvrdého vyjednávania s EÚ o novej zmluve o odchode. Tvrdí, že je pripravený odvolať balíček v sume 49 miliárd eur, ktorý už bol dohodnutý, že Spojené Kráľovstvo zaplatí po odchode z EÚ.

Za to chce z Bruselu ústupky v iných oblastiach dohody. Napríklad v írskej poistke, ktorá dovoľuje nechať otvorenú hranicu medzi Írskom a severným Írskom. Je dokonca pripravený aj opustiť Úniu bez dohody, lebo chce dodržať termín odchodu na konci októbra.

Boris Johnson visí na lane pri oslave víťazstva Británie na olympijských hráchZdroj: GettyImages

Realita v britskom parlamente však je iná. Politológovia upozorňujú, že nový premiér bude mať v parlamente len tesnú väčšinu. Niekoľko popredných konzervatívnych politikov už povedalo, že rezignuje, ak sa premiérom stane B. Johnson.

Navyše nový premiér bude tlačený časom, keďže termín brexitu sa blíži a do konca októbra ostávajú už len tri mesiace. Odborníci tvrdia, že rebeli v Konzervatívnej strane mu dajú čas v lete a potom sa uvidí. Niektorí konzervatívni poslanci už otvorene hovoria o tom, že sa dohodnú s opozičnými labouristami na vytvorení vlády národnej jednoty. V hre sú stále aj predčasné voľby.

V nedávnom hlasovaní dolnej komory britského parlamentu poslanci budúcemu premiérovi sťažili situáciu tým, že efektívne znemožnili rozpustenie parlamentu medzi 9. októbrom a 18. decembrom. B. Johnson sa v predvolebnej kampani nechal počuť, že je ochotný rozpustiť parlament, ak nebude súhlasiť s brexitom.

Efekt odchodu bez dohody

Tvrdý brexit či dokonca odchod Spojeného Kráľovstva z EÚ bez dohody má teraz vyššiu pravdepodobnosť. To by malo negatívny vplyv aj na britskú ekonomiku.

„Odchod krajiny z EÚ bez dohody by domácej ekonomike viditeľne poškodil a poslal by ju pravdepodobne do recesie, hrozilo by druhé referendum o nezávislosti Škótska, ktoré hlasovalo za zotrvanie v EÚ, a taktiež by sa mohlo zvýšiť napätie na severoírskej hranici,“ zhrňuje negatívne scenáre Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne.

Ak by príprava na tvrdý brexit nebola dostatočná, utrpela by ekonomická dôvera u firiem ale aj u domácností, čo by sa prejavilo na investíciách, zamestnanosti a spotrebe domácností. „Clá v zahraničnom obchode ako aj slabšia libra by prinášali inflačné tlaky, čo by pri nezmenenom nominálnom raste miezd mohlo zhoršovať kúpyschopnosť domácností,“ dodáva K. Muchová.

Kryštof Kruliš, analytik Asociácie pre medzinárodné otázky, tvrdí, že B.Johnson bude znamenať iný spôsob k presadzovaniu brexitu. „Je to snaha prepriahnuť vo chvíli, keď sa cesta T. Mayovej ukázala ako slepá,“ dodáva český analytik. Johnsonov prístup môže naraziť na realitu vo Westminsterskom parlamente a pri vyjednávaniach z EÚ. Bruselskí politici už viac ráz potvrdili, že veľké ústupky z pôvodnej dohody nie sú ochotní robiť.

„Výsledkom môžu byť aj predčasné voľby a ak by v nich B. Johnson uspel, možno aj s podporou od Strany brexitu Nigela Farage, tak by mohol ukázať, akým je premiérom,“ dodáva K. Kruliš.