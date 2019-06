Nový prieskum o Kiskovej strane: skončila na štvrtom mieste, najviac by brala koalícii PS/Spolu

07.06.2019, 08:08 | TREND.sk

Prvá by skončila strana Smer-SD. Za ňou by sa umiestnila koalícia PS/Spolu, tretí by skončili kotlebovci. Ohlásená strana Andreja Kisku by sa umiestnila na štvrtom mieste.