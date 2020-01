Nový prieskum: Smer naďalej padá, SNS a KDH na hrane zvoliteľnosti

09.01.2020, 20:49 | TASR

Ak by boli parlamentné voľby začiatkom januára, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 17,7 percenta. Na druhom mieste by skončila strana ĽSNS, ktorú by volilo 11,7 percenta. Nasledovala by strana Za ľudí, ktorej by dalo hlas 10,4 percenta opýtaných. Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovala agentúra AKO pre televíziu TA3 v období od 7. do 9. januára telefonicky na vzorke 1 000 respondentov.