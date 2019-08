Prieskum: Smer si drží vedúcu pozíciu, Kiskova strana na hrane zvoliteľnosti

09.08.2019, 11:29 | TASR

Ak by sa parlamentné voľby konali v auguste, s 21,8 percenta by v nich zvíťazila strana Smer-SD. Na druhom mieste by bola koalícia strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia so 14 percentami hlasov.