Nový systém protivzdušnej obrany Turecka vyvoláva v Spojených štátoch obavy

10.07.2019, 18:42 | Jaroslav Fabok

Turecko by v najbližších dňoch malo prijať prvú zásielku časti ruského systému protivzdušnej obrany s označením S-400 Triumph. Podľa dostupných informácií by mal tento systém zvládnuť zneškodniť drony, stíhačky ale aj navádzané rakety. Rusko by Turecku malo dodať štyri batérie v celkovej hodne 2,5 miliardy dolárov ešte v priebehu tohto týždňa.