Nový systém v Moskve spôsobil dopravný chaos. Ľudia hovoria o kybergulagu

15.04.2020, 14:57 | TASR

Zavedenie elektronických priepustiek na cestovanie po Moskve vyvolalo v stredu chaos v hromadnej doprave i na cestách vedúcich do metropoly z Moskovskej oblasti. Ako vysvetlila rozhlasová stanica Echo Moskvy, v Moskve a Moskovskej oblasti spustili v stredu do používania nový registračný systém fungujúci na princípe QR kódov, ktoré si treba stiahnuť do mobilu.