Novým britským premiérom bude Boris Johnson. Brexit bez dohody je reálny

23.07.2019, 13:08 | TASR

Boris Johnson sa stane novým britským premiérom po tom, ako ho členovia Konzervatívnej strany zvolili za jej lídra. V súboji porazil súčasného šéfa diplomacie, Jeremyho Hunta.

Bývalý primátor Londýna, ktorý sa ambíciou byť premiérom v posledných rokoch netajil, vyhral podľa britského denníka Guardian celkom jednoznačne.

Získať mal vyše 92-tisíc hlasov, kým jeho súper dostal vyše 46-tisíc. Hlasovalo 87,4 percenta členov strany.

Úradu sa po odchádzajúcej Therese Mayovej oficiálne ujme v stredu.

Jeho víťazstvo zvyšuje šance na odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody. B. Johnson bol jednou z hlavných tvárí, ktoré brexit presadzovali pred referendom. Aktívne tiež odporoval všetkým návrhom dohody, ktoré vyrokovala T. Mayová.

Zdôraznil, že brexit musí nastať do 31. októbra a pravdepodobnosť odchodu bez dohody odhadol na milión ku jednej. Podľa analytikov si tým môže len zlepšovať vyjednávaciu pozíciu, no nevylučujú ani, že by k takému kroku bol schopný pristúpiť.