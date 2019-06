Novým šéfom EK by má byť Timmermans. Poľsko a Maďarsko ho kritizujú

30.06.2019, 23:34 | TASR

Kandidát európskych socialistov Holanďan Frans Timmermans by sa mal podľa zákulisných informácií stať novým predsedom Európskej komisie (EK). Na základe vyjadrení vysokopostavených diplomatov o tom v nedeľu informovala agentúra Reuters.

F. Timmermans by sa novým šéfom EK mal podľa Reuters stať aj napriek mimoriadne silnému odporu krajín z východnej časti EÚ. Premiéri členských krajín Európskej únie združení v Európskej ľudovej strane (EPP) pred zasadnutím Európskej rady v nedeľu večer väčšinovo odmietli plán, v ktorom by sa ľudovci vzdali postu predsedu Európskej komisie v prospech socialistu Fransa Timmermansa. Uviedli to chorvátsky premiér Andrej Plenkovič a írsky premiér Leo Varadkar.

Bulharský premiér Bojko Borisov sa posťažoval, že šéfovia vlád štyroch krajín nemôžu rozhodovať za celú Úniu.

Maďarský premiér V. Orbán poslal predsedovi Európskej ľudovej strany (EPP) Josephovi Daulovi otvorený list, v ktorom okrem iného upozornil, že uvoľnenie vrcholnej pozície v Európskej komisii socialistom - napriek tomu, že skončili vo eurovoľbách druhí za EPP - by bolo ponižujúce. Kritiku vzniesol aj poľský premiér Mateusz Morawiecki.

Plán s F. Timmermansom na čele exekutívy EÚ vzišiel z dohody nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, španielskeho premiéra Pedra Sáncheza a holandského premiéra Marka Rutteho s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom na summite G20 v japonskej Osake (28. - 29. júna). K dohode došlo po tom, čo sa nominácia špicenkandidáta EPP Manfreda Webera z Nemecka na post šéfa Komisie stala nepriechodnou cez niektorých kľúčových európskych lídrov vrátane Marcona.

Ak by sa na čelo EK postavil F. Timmermans, znamenalo by to podľa Reuters víťazstvo centristov a liberálov, ktorí sa stavajú na odpor údajnej neustále narastajúcej dominancii Berlína nad Bruselom. Ukončilo by to tiež 15-ročnú éru, kedy EK ovládali stredopravé sily.

F. Timmermans (58) už dávnejšie avizoval, že jeho prioritami ako šéfa EK by boli: boj so zmenou klímy, celoúnijný minimálny príjem a budovanie vzťahov s Afrikou, ktorá je domovom veľkého množstva migrantov, ktorí do Európy prichádzali v posledných rokoch.