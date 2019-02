Daň pre superbohatých a ako nevyhorieť

15.02.2019, 18:28 | Branislav Benčat | © 2019 News and Media Holding

Prečo sa oplatí kúpiť si nové číslo TRENDU.

Vážení čitatelia,

na Slovensku sa vedie intenzívna kampaň pred marcovými prezidentskými voľbami len posledné týždne. V USA sa už tiež rozbieha, a to pekne zostra, hoci si Američania vyberú novú hlavu štátu až v novembri 2020. Jednou z hlavných tém, ktoré by mohli na poste šéfa Bieleho domu ohroziť Donalda Trumpa, bude daň pre bohatých, teda progresívne zdaňovanie až do výšky 70 percent. Ukazuje to, že, ako hlásime na titulke, z Ameriky vanie ľavicový vietor a niektoré socialistické tézy sa za veľkou mlákou stávajú mainstreamom. Pri téme o daniach pre bohatých sme, samozrejme, nezabudli ani na Slovensko.

Vyhorenie je strašiakom nejedného manažéra či zamestnanca. Ako sa mu vyvarovať? Pomôcť môžu koučovia, ktorým sa venujeme v aktuálnej téme týždňa. Výsledkom ich práce vo firme nie je nevyhnutne len to, ako naučiť ľudí efektívnejšie pracovať, prípadne nájsť stratenú motiváciu, ale ukázať im, ako si vytvoriť životnú rovnováhu, zadefinovať si zmysel toho, čo robia a nezabúdať pritom ani na mimopracovné aktivity a na rodinu.

Vážime si, že nás čítate, a ak sa Vám TREND páči, najlepší spôsob, ako nás podporiť, je zaradiť sa medzi našich predplatiteľov. Tí sú v našich očiach členmi privilegovaného klubu, výrazne šetria peniaze (namiesto 2,69 platia len 1,78 eura za číslo), majú k dispozícii úplný archív na webe a printové vydanie na stiahnutie už od stredy popoludnia - deň pred oficiálnym vydaním. Takisto majú TREND vždy so sebou v tablete alebo mobile prostredníctvom našich aplikácií pre iOS a Android.

Ďakujeme za priazeň.

S úctou, Branislav Benčat