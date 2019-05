O skelete Rázsoch je rozhodnuté. Čoskoro ho začnú búrať

16.05.2019, 10:25 | TASR

S búracím prácami v plánovanej nemocnici na bratislavských Rázsochách by sa malo začať najneskôr na konci júna. Zmluvu o zabezpečení prác so spoločnosťou Metrostav podpísala vo štvrtok priamo v areáli ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smer-SD) za účasti premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Kalavská avizovala, že do desiatich dní vyhlási súťaž na projekt nemocnice.