O triumfe diskontov a prečo by si Lubyová mala dať veľký pozor

nízke ceny spojené s pofidérnou kvalitou, nekultúrny zážitok z nakupovania, nutnosť prehrabávať sa v halde tovaru, o ktorý máte záujem, ako na Miletičke. Podobné negatívne konotácie sa čoraz menej spájajú s diskontnými prevádzkami, a tie čoraz viac zažívajú zlatú éru. Ako píše v editoriáli Marek Legéň, ktorý sa pozrel na to, čo stojí za úspechom diskontov, „sú už dosť dobré na to, aby do nich chodili pravidelne nakupovať aj ľudia, ktorí zjavne nemajú hlboko do vrecka a nejdú len po cene. Ako napríklad v jednej časti Bratislavy, kde v sobotné dopoludnie môžete pred Lidlom parkovať aj vedľa luxusnej Tesly.“ Diskontné reťazce sa zmenili a odkukávajú od nich aj zvučné retailové mená. Prečo sa im tak darí, si prečítajte v téme týždňa.

Janušek a Štefanov to už vedia, píše Marián Leško v titulku k svojej tradičnej Res publice. Nie je o bývalých ministroch za SNS, ktorí skončili za mrežami pre nástenkový tender, ale o súčasnej národniarskej ministerke Martine Lubyovej a jej prešľapoch pri rozdeľovaní stimulov na výskum. Chvíľu sa mohlo zdať, že to nerobí až tak na hulváta ako jej predchodca Peter Plavčan, no opak je pravdou. A mala by si dávať pozor, lebo „parlamentná väčšina ju teraz ochráni, ale SNS nebude súčasťou vládnej väčšiny večne.“ Aby nešla v šľapajach vyššie spomínaných pánov ministrov. Mimochodom, určite si pozrite výstižnú karikatúru od Danglára.

Ste rozvedení? Mnohí určite odpoviete kladne, veď každé tretie manželstvo na Slovensku končí svoju púť na súde. Tí, ktorí si rozvodom prešli, vedia, že to vôbec nemusí ísť hladko a môže to byť veľmi vypäté obdobie pre oboch partnerov, rodinu a najmä deti. Ako ukázal príklad najbohatšieho muža planéty Jeffa Bezosa, ktorý sa rozvádza so ženou po 25 rokoch, podnikatelia sú pri rozvodoch ešte špecifickejšou skupinou. Koniec ich manželstva totiž môže znamenať aj ohrozenie budúcnosti a dôveryhodnosti ich firmy. Čo robiť, aby sa rozvod neskončil vojnou Roseovcov ako v známom filme s Michaelom Douglasom a Kathleen Turner? Dočítate sa v článku Jozefa Tvardzíka.

