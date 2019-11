O zmenkách nevedel ani Fiľo a Trump kašle na klímu: Najdôležitejšie správy dňa

05.11.2019, 19:00 | TREND.sk | TASR

Výber najdôležitejších správ dňa zo Slovenska a zo sveta.

Bankový odvod sa zvýši na 0,4 percenta

Bankový odvod by sa mal od budúceho roka zdvojnásobiť, vďaka čomu by mal do štátneho rozpočtu priniesť vyše sto miliónov eur. Avizoval to predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico. Prečo je bankový odvod hra s číslami?

O zmenkách nevedel ani Fiľo

Podnikateľ a niekdajší spolumajiteľ Markízy Milan Fiľo nepočul o sporných zmenkách, za falšovanie ktorých sú obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko. Majiteľ ružomberských papierní M. Fiľo mal pred Špecializovaným trestným súdom vypovedať už skôr ako v utorok, vtedy sa však na súd nedostavil.

USA odstupujú od parížskej klimatickej dohody

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo oznámil, že OSN zaslal oficiálny list, čím sa začal proces odstúpenia USA od parížskej klimatickej dohody, ktorý by mal potrvať rok. V zdôvodnení zopakoval tvrdenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že ustanovenia tejto dohody predstavujú nespravodlivú záťaž pre americkú ekonomiku. USA sú prvou krajinou, ktorá sa rozhodla od parížskej dohody odstúpiť.

Bývanie na Slovensku nikdy nebolo drahšie

Bývanie na Slovensku zdraželo v tohtoročnom treťom štvrťroku na nové maximum. V medziročnom porovnaní stúpli ceny bytov a domov najrýchlejšie od globálnej ekonomickej krízy. Vyplýva to z údajov, ktoré dnes zverejnila Národná banka Slovenska. Priemerná cena metra štvorcového v bytoch a domoch v treťom štvrťroku dosiahla 1 603 eur. Oproti vlaňajšku to predstavuje nárast o 9,7 percenta, tempo rastu bolo najrýchlejšie za posledných 11 rokov.