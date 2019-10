Obce klamali pri spracovaní odpadu, hádzali ho do potoka a tajne vozili do vedľajších dedín

31.10.2019

Vo väčšine obcí ľudia platia za odpad paušálny poplatok, ktorý je pre všetkých rovnaký bez ohľadu na to, koľko smetí vyhodia. Poplatok za odpad by však mal závisieť od váhy alebo objemu vyprodukovaného odpadu v duchu hesla „Plať za to, čo vyhodíš“. Paušálny poplatok nie je spravodlivý spôsob platenia za odpad, pretože nezohľadňuje objem vyprodukovaného odpadu.