Obehová ekonomika: ako chcú Holanďania recyklovať čo najviac odpadu

25.12.2018, 13:40 | TASR

Amsterdam a Rotterdam, dve najväčšie holandské mestá, sa rozhodli, že v rámci snahy o zlepšenie životného prostredia prejdú od slov k činom. A sľúbili, že sa zmenia na takzvanú cirkulárnu, teda obehovú ekonomiku. To znamená, že sa pokúsia recyklovať čo najviac odpadu. Amsterdam by chcel tento cieľ dosiahnuť do roku 2050 a Rotterdam do roku 2030.