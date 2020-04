ONLINE: Obmedzený pohyb sa skončil. Vyše stovka Slovákov sa už vyliečila

14.04.2020, 07:00 | TREND.sk | TASR

Z ochorenia COVID-19 sa doteraz na Slovensku vyliečilo 107 ľudí. Na úplne zastavenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19, ktoré si celosvetovo dosiaľ vyžiadalo vyše 114-tisíc úmrtí, bude potrebná bezpečná a účinná vakcína. Uviedla to v pondelok Svetová zdravotnícka organizácia.

9:29 Počet osôb infikovaných novým koronavírusom sa v Nemecku podľa najnovších informácií Inštitútu Roberta Kocha (RKI) v utorok zvýšil o 2 082 na 125 098. Za uplynulých 24 hodín bolo nahlásených 170 ďalších úmrtí na ochorenie COVID-19, čím ich celkový počet dosiahol číslo 2 969, uvádza RKI na svojej webovej stránke.

Nový druh koronavírusu si vyžiadal životy už vo všetkých štátoch USA. Stalo sa tak po tom, ako v pondelok prvú obeť ohlásil štát Wyoming.

9:09 Pre pandémiu koronavírusu presunuli v Dominikánskej republike termín prezidentských aj parlamentných volieb. Oboje voľby, ktoré sa pôvodne mali konať 27. mája, prebehnú až 5. júla, pričom ak to bude potrebné, ich druhé kolo sa uskutoční 26. júla.

8:55 V Rakúsku začali v utorok platiť miernejšie opatrenia v boji s pandémiou nového koronavírusu. Svoje brány otvoria 14. apríla podľa informácií tamojšej vlády napríklad menšie obchody a stavebniny, píše denník Die Welt. Z ekonomického hľadiska chceme túto krízu prekonať čo najrýchlejšie a bojovať za každé pracovné miesto v Rakúsku, povedal v sobotu rakúsky kancelár Sebastian Kurz.

8:50 Rusko sa po tom, ako bolo z neho do Číny zavlečených už 409 prípadov ochorenia COVID-19, stalo pre Peking najväčším zahraničným zdrojom nákazy. Čínski občania, ktorí sa v Rusku momentálne nachádzajú, by sa preto podľa čínskeho denníka Global Times nemali vracať späť do vlasti.

Zdroj: TASR / AP

7:53 Indický premiér Naréndra Módí v utorok oznámil predĺženie celoštátneho obmedzenia pohybu osôb do 3. mája.

7:39 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prisľúbil vedcom svojej krajiny odmenu vo výške 920-tisíc eur, ak sa im podarí vyvinúť vakcínu proti koronavírusu SARS-CoV-2. Ukrajina s približne 42 miliónmi obyvateľov má doteraz 3 102 pozitívne testovaných na infekčné ochorenie COVID-19 a 93 obetí.

7:25 Takmer 200 vlámaní do škôl zaznamenali v Južnej Afrike počas prvých 17 dní na päť týždňov naplánovaného obdobia, keď v celej JAR platia obmedzenia na pohyb ľudí súvisiace s epidémiou.

7:13 Turecký parlament v utorok schválil zákon, ktorý umožňuje prepustiť z väzníc desiatky tisíc väzňov. Ide o bezpečnostné opatrenie, ktoré má zabrániť rozšíreniu epidémie koronavírusu SARS-CoV-2 vo väzenských zariadeniach v Turecku. Zákon nadobudol platnosť okamžite.