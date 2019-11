Obvinenie Naďa z OĽaNO má súvisieť s kauzou Skripaľ

21.11.2019, 13:52 | TASR

Trestné stíhanie Jaroslava N. z OĽaNO súvisí s kauzou Skripaľ, oznamovateľom údajného ohrozovania utajovanej skutočnosti je šéf Vojenského spravodajstva Ján Balciar. Informoval o tom sám obvinený po jeho štvrtkovom výsluchu na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) s tým, že v rámci vyšetrovania ho odpočúvali, preverovali mu aj účty.

Trestného činu ohrozovania utajovanej skutočnosti sa mal Jaroslav Naď dopustiť pýtaním sa niekoho z „bezpečnostného prostredia“ otázku súvisiacu s kauzou bývalého dôstojníka ruskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa. Odpoveď nedostal. Svoje obvinenie považuje za absurdné a nepodložené.

„Mne je kladené za vinu to, že tým, že som pôsobil na ministerstve obrany, som musel vedieť, že je taká informácia tajná,“ priblížil Jaroslav Naď. Tvrdí, že práve tým, že mal previerku na najvyšší stupeň utajenia, by sa nikdy nepýtal otázky, ktoré by boli porušením zákona. Rovnako, že videl klamstvá vo výpovediach svedkov.

Za oznamovateľa údajných trestných činov označil šéfa Vojenského spravodajstva Jána Balciara. Ten na Jaroslava Naďa podal ešte jedno trestné oznámenie, ktoré sa týka jeho niekdajšieho podnikania. „Nikdy som netajil, že som bol analytik a mal som svoju súkromnú spoločnosť, kde som robil analýzy rôzneho druhu,“ doplnil Jaroslav Naď.

Iba zvukové nahrávky

„Pán Balciar na mňa nasadil všetky možné prostriedky na to, aby na mňa niečo našiel a nenašiel nič, tak začal fabrikovať,“ uviedol. Dodal, že má ísť napríklad o korumpovanie novinára v čase jeho šéfovania Slovenskému inštitútu pre bezpečnostnú politiku.

„Jeden novinár dlhodobo editoval texty učebníc, publikácií, internetových výstupov, začo si pravidelne dával faktúry, rádovo v stovkách eur raz za čas," vysvetlil Jaroslav Naď s tým, že novinár pracoval pre neziskovú organizáciu pred aj po jeho pôsobení v inštitúte.

Jeho obhajca Daniel Lipšic považuje za zvláštne, že z rok trvajúceho odposluchu nevzišla žiadna trestnoprávna skutočnosť. Vzápätí dodal, že v spise sú iba zvukové nahrávky bez prepisov, bez ktorých sa nedajú odposluchy použiť ako dôkaz v trestnom konaní.

D. Lipšic tiež poznamenal, že trestné oznámenia J. Balciara „v mnohých veciach vôbec nekorešpondujú so zabezpečeným dôkazným materiálom“. Myslí si preto, že premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) by mal byť obozretný pokiaľ ide o to, čo mu J. Balciar ukázal ako spravodajské výstupy.

Vyšetrovateľ NAKA obvinil Jaroslava Naďa z trestného činu ohrozovania utajenej skutočnosti. „Podľa vyšetrovateľa mal J. N. žiadať utajované skutočnosti na ochranu záujmov Slovenskej republiky a následne ich vyzradiť ďalším osobám. Dôvody tejto jeho aktivity sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla polícia.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) zvolal v tejto súvislosti na piatok ráno stretnutie s vybranými členmi Bezpečnostnej rady SR.