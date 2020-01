Obyčajný veliteľ? Západ je po atentáte v Iraku v pohotovosti

03.01.2020, 13:33 | Peter Habara | © 2020 News and Media Holding

USA vyzvali svojich občanov, aby opustili Irak, NATO je v pohotovosti, ropa zdražela a radikálne sily na Blízkom východe sľubujú pomstu. Teheránom pochodujú desaťtisíce zúriacich ľudí. To je vývoj iba niekoľkých hodín po vražde vysokopostaveného iránskeho generálmajora Kásima Sulejmáního.

Agentúrnu správu sme nahradili autorským textom.

Prečo toľko rozruchu okolo smrti nejakého starého veliteľa, o ktorom drvivá väčšina sveta nikdy nepočula? Jeho vražda sa v praxi dá (voľne) porovnať s atentátom na prezidenta. Ak do tejto zmesi udalostí primiešame azda historické napätie medzi Iránom a USA v ich novodobej histórii, hneď je dôvodov na pozornosť viac.

V skratke: v piatok skoro ráno (3.1.) sa popri medzinárodnom letisku v Bagdade presúval malý konvoj áut. V jednom z vozidiel bol veliteľ iránsky Revolučných gárd, elitných ozbrojených síl krajiny, generálmajor Kásim Sulejmání. Okrem neho zahynul pri útoku aj Abú Mahdí al-Muhandis, zástupca veliteľa Ľudových mobilizačných síl (PMF) podporovaných Iránom.

Útok schválil priamo prezident Donald Trump bez konzultácie s Kongresom. Revolučné gardy zaradil Washington na zoznam teroristických organizácií, čím útok Biely dom obhajuje. Konvoj zasiahli rakety z bezpilotného lietadla, čo je pre americkú armádu a tajné služby momentálne bežný spôsob eliminácie nepriateľov.

Prevencia

Iránske sily údajne chystali útoky na ciele USA a ich spojencov najmä v Iraku. V praxi sa azda aj bude dať overiť, či to tak skutočne bolo. Teherán sľubuje rýchlu a krvavú odvetu.

Už niekoľko mesiacov Irán pichá do osieho hniezda. Najprv zavraždili jedného z amerických dodávateľov, neskôr militanti obliehali konzuláty USA v Bagdade a údajne chystajú vraždy diplomatov.

USA už vyzvali svojich krajanov v Iraku, aby krajinu urýchlene opustili, lebo sa môžu stať cieľom útokov. V pohotovosti je aj Izrael.

Premiér Benjamin Netanjahu sa predčasne vrátil zo zahraničnej pracovnej cesty a tamojšia armáda je v pohotovosti. „Izrael má právo na sebaobranu, Spojené štáty majú presne to isté právo,“ povedal B. Netanjahu. „Gásem Solejmání je zodpovedný za smrť amerických občanov a mnohých ďalších nevinných ľudí.“

V Iráne nemôže byť o pokoji ani reč. Iránske ozbrojené sily sú v plnej pohotovosti a v pohybe. Zúriace davy ľudí zaplavili niekoľko miest po celej krajine: Teherán, Arák, Bodžnúrd, Hamadán, Hormozgán, Sanandadž, Semnán, Šíráz a Jazd. Ľudia sa zhromažďovali aj v Solejmáního rodnom meste Kermán.

Útok otriasol aj svetovými trhmi. Podľa AP ceny ropy zaznamenali v piatok takmer 3-percentný rast, pričom cena Brentu nakrátko vyskočila na zhruba 4-mesačné a cena americkej WTI na 8-mesačné maximum. Môže sa stať, že ďalšie napätie obmedzí alebo preruší dodávky ropy z regiónu.

Kto tu vlastne vládne?

O Iráne je známe, že je teokraciou. Krajine vládnu od islamskej revolúcie z roku 1979 duchovní.

Sú však skôr menej známi. Vo svetových médiách spravidla kolujú 3 mená: Alí Chameneí (najvyšší duchovní), Hassan Rúhaní (prezident) a Mohamed Džavad Zaríf (minister zahraničných vecí).

Dvaja poslední menovaní symbolizovali v uplynulých rokoch skôr umiernené krídlo vládnucej elity. Aj vďaka nim sa napríklad podarilo Spojeným štátom uzavrieť s Iránom dohodu o jeho jadrovom programe. Nadšenie a uvoľnenie sankcií dlho netrvali – k moci prišla administratíva Donalda Trumpa.

Už v predvolebnej kampani hovoril aktuálny šéf Bieleho domu, že s Iránom nebude narábať v rukavičkách. Kongres pod vedením republikánov pomerne rýchlo jadrovú zmluvu anuloval. Po desaťročiach úsilia bol svet opäť tam kde predtým.

Prax iránskej vlády je výrazne komplikovanejšia. Obávané Revolučné gardy niekedy budia dojem štátu v štáte. Preto mal aj ich líder nemalý vplyv na tom, akým smerom sa budú zahraničná aj bezpečnostná politika uberať.

Gardy pod Sulejmáního vedením presadzovali iránske záujmy na juhu Arabského polostrova v jemenskej občianskej vojne, v tej sýrskej sa postavili na stranu šiítskeho prezident Bašára Asada, koordinovali útoky na Izrael cez rôzne ozbrojené skupiny a vzopreli sa aj Islamskému štátu.

Symbol vzdoru

Sulejmání obľuboval tieňové hry. Patril medzi majstrov proxy vojen, teda konfliktov, pri ktorých pomaly nemusí na nepriateľské územie vstúpiť jediný iránsky vojak. Stačilo nájsť dostatočne spriaznenú skupinu, zabezpečiť jej tok financií, materiálu a občas k tomu prihodiť pomoc vyspelej techniky. Takto fungovali v Jemene, Sýrii, ale aj v Iraku či na palestínskych územiach.

Do roku 2003 bol relatívne neznámy aj pre západné tajné služby. Jeho hviezda začala žiariť po americkej invázii do susedného Iraku. Povráva sa, že mal prsty v nejednom útoku proti koaličným silám počas dlhotrvajúceho konfliktu. Bagdadu nebol nič dlžný: sám si prešiel krvavou vojnou medzi Iránom a Irakom z 80. rokov. Vybojoval si v nej nielen česť, vplyv, ale aj hodnosť. Práve po nej sa stal veliteľom Revolučných gárd.

Politike sa podľa expertov vyhýbal, no aj tak mal v krajine väčší vplyv ako polovica vládnej garnitúry. Len pre porovnanie, mal často finálne slovo aj v porovnaní so šéfom diplomacie Mohamedom Džavádom Zarífom. Mal takmer úplne voľné ruky pri zaobchádzaní so sýrskymi spojencami a v boji proti islamskému štátu.

Sulejmání bol pre Západ tŕňom v oku vyše desaťročia. Niekoľkokrát už hrobárovi z lopaty utiekol. Spravodajské služby sa prvý raz domnievali, že neprežil leteckú haváriu v roku 2006. Pri nešťastí zahynulo viacero predstaviteľov armády.

Nazdávali sa, že 62-ročný veliteľ mohol byť aj obeťou bombového útoku v Damasku z roku 2012. Na rozdiel od blízkych Asadových poradcov vyviazol bez problémov. Naposledy ho „pochovávali“ v novembri 2015 v okolí sýrskeho Aleppa.