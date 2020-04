Odborárka: Rodičia teraz dostávajú menej ako tí, ktorí nepracujú. Nie je to fér

Zástupcovia odborárov sa s predstaviteľmi vlády stretli až mesiac po vypuknutí pandémie koronavírus na Slovensku. Viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ SR) Monika Uhlerová v rozhovore pre TREND hovorí, že štát neprispieva rovnako na všetkých zamestnancov firiem, ktorých postihla koronakríza. S vládou chcú odborári rokovať aj o pomoci pre ľudí, ktorí pracovali načierno a nemajú žiadne sociálne istoty.

10.04.2020, 07:15 | Miroslav Homola | © 2020 News and Media Holding

V rozhovore sa dočítate: Prečo sa odborári stretli s vládou až mesiac po vypuknutí pandémie

Ako chcú zvýšiť pandemické ošetrovné a karanténnu péenku

Čo chcú vláde navrhnúť, aby sa vo firmách neprepúšťalo

Prečo bude zvyšovanie minimálnej mzdy opäť témou

Aké nedostatky vidia odborári v prijatých zmenách

Ako by mohol vyzerať slovenský kurzarbeit

Slovensko trápi koronavírus už mesiac. Ako to zatiaľ zvládajú zamestnanci?

Statočne. Myslím, že cítia vysokú mieru zodpovednosti a solidarity, ktoré sa v našich podmienkach prejavujú vždy v náročných chvíľach. Sme ešte vo fáze, kedy bojujeme s vírusom a so strachom z neho. No prelína sa to postupne s ďalšou fázou, čo bude po prekonaní koronakrízy. Vnímam obavy zamestnancov o svoju budúcnosť, či budú mať prácu a finančné zdroje pre ďalšiu existenciu. Každá druhá domácnosť na Slovensku nedokáže čeliť neočakávaným finančným nákladom. Tu nám tiká ďalšia časovaná bomba.

Posielajú vám zamestnanci aj sťažnosti v súvislosti s koronavírusom? Nesťažujú sa napríklad na nedostatok ochranných pomôcok či hygienu vo firmách?

Množstvo otázok prichádzalo hlavne v prvých dňoch po vypuknutí koronakrízy a po prijatí prvých bezpečnostných opatrení. Snažili sme sa situáciu riešiť priamo na mieste u konkrétneho zamestnávateľa cez odbory. Veľkým problémom bolo, že mnohí zamestnávatelia nedisponovali ochrannými a dezinfekčnými pomôckami a to vyvolávalo značné znepokojenie u zamestnancov. Ďalej sa na nás zamestnanci obracajú s otázkami, na čo majú v práci nárok, ako sa zachovať v konkrétnej situácii a čo umožňuje súčasná legislatíva.

Vláda už prijala prvú aj druhú pomoc pre firmy, živnostníkov aj zamestnancov. Ako hodnotíte doteraz prijaté ekonomické opatrenia proti koronakríze?

Pozitívne vnímam, že vláda pochopila, že najviac zraniteľní sú živnostníci, malé podniky a ich zamestnanci. Na prvý pohľad sa navrhované opatrenia zdajú byť adresné a zamerané na udržanie zamestnanosti. Považujeme ich však za nejasné a nedostatočne efektívne. Sú dosť nepružné a s limitmi, ktoré zužujú okruh konečných prijímateľov.

Viem, že momentálne sa na odstránení týchto limitov pracuje. Zdajú sa byť aj administratívne náročné. Kriticky sa k tomu postavili aj veľké firmy, ktoré majú tisícky zamestnancov. Okrem toho je dôležité myslieť aj na tých, ktorí už prišli o prácu alebo napríklad pracovali načierno s výplatou na ruku, na dlhodobo nezamestnaných, alebo tých, čo sú z akýchkoľvek dôvodov vyradení zo sociálneho systému.

Takže budete hľadať cestu aj na pomoc ľuďom, ktorí pracovali načierno? Nebudú to poctiví platcovia odvodov vnímať ako nespravodlivosť?

V takýchto situáciách

