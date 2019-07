Odborníčka na hypotéky: Ľudia sú rozmaznaní nízkymi úrokmi, mladí nie sú naučení sporiť

03.07.2019, 10:00 | Tomáš Zemko | © 2019 News and Media Holding

Keď sa začali sprísňovať hypotéky, niektorí ľudia si mysleli, že už hypotéky nedostanú. No nebola to pravda, hovorí v rozhovore pre TREND hypotekárna špecialistka Katarína Šalamúnová. Tvrdí, že veľa mladých ľudí do 35 rokov pozerá iba na výšku úroku a nerobia si úspory, ktoré potrebujú ako základ pre hypotéku.

V rozhovore sa dočítate: - ako sa zmenil trh s hypotékami za rok, odkedy sa začali sprísňovať podmienky pre hypotéky - kde robia mladí ľudia najčastejšie chybu pri hypotékach - je lepší na dofinancovanie hypotéky spotrebný úver alebo stavebné sporenie? - je lepšie si zobrať hypotéku už teraz, alebo ešte počkať?

Uplynul presne rok, čo Národná banka Slovenska (NBS) začala sprísňovať opatrenia na hypotéky. Aký mali dopad?

Minulé leto bolo veľmi horúce, pretože každý, kto mohol, sa snažil zobrať si hypotéku a využiť do konca júna 2018 voľnejšie podmienky. Následne nastal útlm, aj keď do konca roka to nebolo až také citeľné. Veľa ľudí využilo takzvanú „hypotéku naopak“ od ČSOB banky alebo takzvaný „certifikát“ od VÚB banky. Tým sa dopredu zarezervovali podmienky platné do konca júna a ešte v druhom polroku potom dobiehali. Prvý štvrťrok 2019 bol vlažnejší, prevažovali skôr refinančné hypotéky.

Teraz je dobrá doba zafixovať si hypotéku na dlhšie obdobie, momentálne sú úroky na päťročných fixáciách iba o trochu drahšie ako trojročné, a keďže sú historicky najnižšie úroky, oplatí sa ich zafixovať na dlhší čas. Niektoré banky umožňujú za mierny poplatok nastaviť novú fixáciu aj mimo výročia. Ak niekto zvažuje hypotéku na nehnuteľnosť, ktorú si plánuje na dlhodobo, odporúčame ísť do dlhšej fixácie.

Odradili ľudí správy o sprísňovaní hypoték?

Myslím si, že správy o sprísňovaní podmienok pre hypotéky aj odradili ľudí. Tí za mnou prichádzajú s obavou, že sa im nepodarí dostať hypotéku. Mám veľa klientov, ktorí sa najprv prídu poradiť, koľko môžu získať. Nakoniec však nemali obmedzenia až také dopady, stále totiž existujú výnimky. Hlavne ide o ukazovateľ DTI – debt to income – teda dlh vrátane nového úveru, ktorý nesmie prekročiť osemnásobok čistého ročného príjmu žiadateľov. V januári sa nám podarilo získať hypotéku až s 11-násobkom, pričom sme očakávali, že banka nám to zníži. Výnimku dávajú banky zväčša pri bonitnejších a stabilne zamestnaných klientoch. Stále je možnosť dať 5 percent žiadateľom výnimku plus ďalších 5 percent žiadateľom, ktorí spĺňajú podmienku príspevku pre mladých do 35 rokov.

Pred posledným sprísnením hypoték, ktoré platí od pondelka, ste sa stretli s tým, že by si ich ľudia brali viac?

Skôr som sa stretla s tým, že ľudia si mysleli, že nám vôbec nedajú hypotéky alebo že nedostanú 90-percentné hypotéky z ceny nehnuteľnosti. To však nie je pravda. Tým, že sa to zavádza postupne, nebolo to až také brutálne. Na jednej strane sa sprísňujú pravidlá, na druhej strane byty, najmä v Bratislave, stúpajú. Klienti rátali s tým, že keď prídu sprísnenia hypoték, ceny bytov klesnú. A zatiaľ neklesajú. Veľa s klientmi robíme už spomínané hypotéky naopak alebo certifikácie, aby mohli hneď skladať zálohu za rezerváciu a nemuseli sa báť, že niečo v banke vyskočí a prídu o hypotéku a nakoniec aj o rezervačnú zmluvu. Veľa ľudí sa z tohto dôvodu obzerá po satelitoch, kde si môžu dovoliť aj dom. Možno sa dostaneme do takého stavu, že ľudia sa budú sťahovať do satelitov okolo Bratislavy a do mesta budú dochádzať vlakom.

Ešte pred platnosťou obmedzenia DTI sa zavádzali usmernenia NBS na takzvaný „finančný vankúš“. Z vášho príjmu vám muselo ostať po odpočítaní minimálnych nákladov a splátky ešte dvadsať percent. Zaviedol sa aj takzvaný stress test, keď sa pri výpočte klientovej bonity umelo navýši úrok o 2 percentá a do výpočtu ide takto zvýšená splátka. Podľa mňa tieto dve opatrenia boli veľmi dobré, lebo ochránia aspoň sčasti klienta od možných budúcich problémov, keď by prišlo k zvýšeniu úrokov a on by to nevládal splácať. Sama rozprávam klientom, že kedysi ako zamestnanec v banke som dostala skvelý 14-percentný úrok na moju prvú hypotéku. Vtedy som si kúpila trojizobvý byt v Petržalke za milión korún. Dnes by sa predal päťnásobne drahšie.

Ľudia iba pred pár rokmi refinancovali päť- či šesťpercentné úroky na dve alebo tri percentá a bol to skvelý úrok. Dnes sú ľudia rozmaznaní jednopercentnými alebo jeden a polpercentnými úrokmi. Lebo keď máte hypotéku cez stotisíc eur, dve-tri percentá vám spravia mesačne stovku eur.

Hovoríte, že ľudia majú o obmedzeniach skreslené informácie. Prečo?

Možno nejdú tak do hĺbky. Alebo možno ich vyľakajú titulky v článkoch.

