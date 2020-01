Bankový trh je u nás pritesný. Odchod OTP Banky nemusí byť jediný

09.01.2020, 11:28 | TASR

Koniec OTP Banky na Slovensku sa podľa analytikov dal očakávať. Na malom slovenskom trhu totiž v súčasnosti pôsobí veľa bankových domov. Klienti banky by sa však nemali obávať, keďže nová banka si ich bude chcieť udržať, tvrdia odborníci.

O odchode OTP Banky sa špekulovalo dlhší čas, v stredu však predseda predstavenstva OTP Sándor Csányi avizoval, že by sa tak malo stať do jari tohto roka, keďže sa jej v uplynulých rokoch nepodarilo zvýšiť svoj podiel na slovenskom trhu nad tri percentá.

Finančný dom však plánuje zvýšiť svoj podiel na trhu všade, kde pôsobí, chce expandovať do nových krajín, obzerá sa aj po ázijských trhoch.

„Vzhľadom na nízky trhový podiel OTP banky a stratové hospodárenie sa tento krok dal očakávať. O jej potenciálnom odchode sa na trhu špekulovalo už dlhšiu dobu, nie je to prekvapenie,“ skonštatoval generálny riaditeľ Partner Investments Maroš Ovčarík.

Podľa neho sa o „prebratie“ jej klientov mohli zaujímať banky, ktoré majú strategický záujem na Slovensku pôsobiť a zvyšovať svoj trhový podiel, teda skôr väčšie banky, ktoré tu už pôsobia.

„Odchod ktorejkoľvek banky z trhu nie je dobrou správou, pretože sa znižuje konkurencia. Pre klientov banky to však nemusí byť zlá správa, pretože nový majiteľ bude mať záujem banku rozvíjať. Všetky zmluvy, či už úverové, prípadne zmluvy o bežnom účte a podobne, ostávajú naďalej v platnosti bez zmien,“ doplnil M. Ovčarík.

Na Slovensku sa už dlhšie hovorí aj o konsolidácii bankového trhu, ktorý je malý a podľa odborníkov je pritesný pre tak veľa pôsobiacich hráčov. „Konkurenčný boj je v segmente bankovníctva skutočne veľký, čoho sme všetci svedkami napríklad pri vzájomnom podliezaní úrokových sadzieb bánk pri úveroch, ale aj pri zavádzaní inovácií. Pre klientov je to obrovský prínos, ale pre banky a špeciálne pre tie s nižším trhovým podielom je to veľká výzva,“ doplnil analytik portálu Finančná hitparáda Martin Švidroň.

Problémom pre banky na Slovensku môže byť aj vyšší bankový odvod. „Vzhľadom na budúcu perspektívu poklesu ziskovosti celého sektora, aj vďaka zvýšeniu bankového odvodu, to vôbec nemusí byť posledný odchod banky z trhu. Vláda dala jasne najavo, že neváha expresne siahnuť do bankového sektora vždy, keď sa jej to bude hodiť, čo je pre bankárov veľmi zlá správa,“ hodnotí M. Švidroň.

Naposledy na Slovensku napríklad zanikla Zuno banka, Sberbank sa zlúčila s Prima bankou. „O banke, ktorá preberie aktivity OTP Banky a tým si navýši svoj trhový podiel, sa špekuluje už dlhšie. Nechcem predbiehať oficiálne správy, ktoré onedlho určite prídu, ale videl by som to v poradí ČSOB Banka, Tatra Banka a finančná skupina Penta. Odchodom bánk z nášho trhu sa oslabuje konkurenčné prostredie, čo je pre klientov v akomkoľvek segmente do budúcna zlá správa,“ dodal M. Švidroň.

Poznámka: Týždenník TREND a portál TREND.sk sú súčasťou vydavateľstva News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta.