Odchod z EÚ bez dohody môže byť pre Britániu začiatkom dlhej a veľkej neistoty

07.09.2019, 23:00 | TASR

Odchod z Európskej únie (EÚ) bez dohody by pre Veľkú Britániu neznamenal čistý rozchod, ako sa to snažia prezentovať zástancovia tvrdého brexitu. Naopak, skôr by to bol začiatok dlhej a veľkej neistoty v najbližších rokov, uviedol akademický think tank U.K. in a Changing Europe.