Odchod z EÚ v roku 2020. Johnsona čaká zápas o zjednotenie krajiny

15.12.2019, 16:54 | TASR

Britský premiér Boris Johnson chce dosiahnuť, aby Británia opustila EÚ do 31. januára 2020. Potom jeho vládu čakajú rokovania o novej obchodnej dohode s Európskou úniou, ktorá by mala byť uzavretá do konca roku 2020, uviedol v nedeľu pre televíziu Sky News britský minister Michael Gove.