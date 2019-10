Odídenci zo SaS zakladajú vlastný klub

15.10.2019, 13:54 | TASR

Poslanci okolo Jany Kiššovej, Natálie Blahovej, Ľubomíra Galka a Jozefa Rajtára vystupujú z poslaneckého klubu SaS. Oznámila to doterajšia podpredsedníčka SaS Jana Kiššová na utorkovom brífingu v Národnej rade (NR) SR. Založiť chcú podľa jej slov vlastný klub, jeho predsedníčkou bude Blahová.

Článok sme aktualizovali v celom rozsahu

Z klubu SaS odchádzajú podľa slov N. Blahovej deviati poslanci. Okrem už spomínaných sú to aj Renáta Kaščáková, Miroslav Ivan, Vladimír Sloboda, Radoslav Pavelka a Jakub Nedoba.

Tento krok J. Kiššová označila za zavŕšenie procesu, ktorý začal predseda SaS Richard Sulík zvolaním mimoriadneho kongresu. „Na viac ako 90 percent sa v programových veciach zhodujeme. To, prečo dnes nestojíme bok po boku, je kritika toho, akým spôsobom uplatňoval niektoré nástroje moci v rámci strany,“ ozrejmila. Ľ. Galko podotkol, že po ich odchode ostáva poslanecký klub SaS najmenším poslaneckým klubom v parlamente.

Zatiaľ nepovedali, či založia aj vlastnú stranu. Bližšie informácie podľa N. Blahovej poskytnú v najbližších dňoch. Nechcela ani špecifikovať, či rokujú s niektorou politickou stranou. Dodala, že by však radi kandidovali aj v nadchádzajúcich parlamentných voľbách a spravia pre to maximum. J. Kiššová potvrdila, že na kandidátke SaS nebude.

Neprehliadnite SaS opúšťajú ďalší členovia. Lámali sa charaktery, tvrdia odídenci

Natália Blahová sa vzdala postu podpredsedníčky poslaneckého klubu

V súvislosti s miestom podpredsedu parlamentu N. Blahová vysvetlila, že by malo patriť najsilnejšiemu opozičnému poslaneckému klubu vzhľadom na výsledky parlamentných volieb. Ak ho SaS neobsadí, predpokladá, že by mohol šéf parlamentu Andrej Danko túto pozíciu ponúknuť napríklad klubu OĽaNO. Na otázku, čo bude s pozíciami predsedov parlamentných výborov po ich vystúpení z klubu, odpovedala J. Kiššová tým, že ak to bude SaS žiadať, miesta sa vzdá. Ľ. Galko doplnil, že ešte v stredu bude plniť svoje povinnosti ako predseda výboru na kontrolu činnosti NBÚ.

V posledných dňoch odišlo zo strany SaS viac ako 20 členov. Poslankyňa a už bývala šéfka poslaneckého klubu N. Blahová bola zo strany vylúčená na nominačnom kongrese strany. Okrem toho na kongrese schválili R. Sulíkov návrh kandidátky, na ktorom nefigurovali poslanci ako Ľ. Galko a J. Rajtár.