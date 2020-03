Odklad daní podajte. Inak zabudnite na vratky DPH a štát vás nachytá

27.03.2020, 16:00 | Zuzana Kullová | © 2020 News and Media Holding

Zbytočné zmätky exrezortu financií, ktoré mali upokojiť situáciu pri daňových priznaniach za rok 2019, spôsobili naopak chaos. Platí len to, čo je v zákone. A súčasný rezort financií tvrdí, že ten nateraz meniť nebude. Dobrou správou však je, že daniari avizujú, že k žiadostiam podnikateľov o zmene preddavkov nebudú nič požadovať, schvália ich automaticky.

Rôzne médiá už pár dní oficiálne odporúčajú, že štát odložil podanie priznaní a povolil odklad dane. Nachytať sa takto môžu mnohí, ktorí nevedia čítať v zákone. Stačilo, že exrezort financií a Finančná správa vyhlásili v schválenom nariadení odpustenie sankcií za nepodanie priznania a nezaplatenie daní fyzickým i právnickým osobám až do júna tohto roka.

Avšak toto vyhlásenie nemá podľa expertov z praxe oporu v zákone. Upravuje výlučne odpustenie sankcie za oneskorené podanie a zaplatenie dane, ak to nestihnete do 31. marca. Pokiaľ tak urobíte do konca júna, zanikne vám daňový nedoplatok k 1. januáru 2021, teda štát vám za to nevyrubí za sankcie.

A práve v tom je háčik, nová vláda pod vedením Igora Matoviča má totiž už len štyri dni na to, aby stihla zmeny oficiálne zákonom schváliť a parlament to musí aj potvrdiť.

Na zmätky doplatia najmä podnikatelia

Odborníci z praxe, najmä z radov účtovníkov a daňových poradcov svorne tvrdia, žiadne vyhlásenie nemusí stačiť – doplatiť na to môžu najmä podnikatelia, či už fyzické alebo právnické osoby. Snaha o „promo“ bývalého rezortu financií tak zmiatla značnú časť verejnosti, pričom mohli veci riešiť elegantne, a to oficiálnym posunutím lehoty priamo v zákone.

Podnikatelia by si preto mali splniť túto povinnosť čím skôr – stačí kliknúť a podať elektronické oznámenie o posunutí lehoty na webe Finančnej správy. Inak ich môže v ďalších týždňoch čakať viacero obmedzení.

Miriam Galandová zo Slovenskej komory daňových poradcov uvádza, že existuje verejný prísľub rezortu financií a finančnej správy,

